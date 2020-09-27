رينو سامسونج تكشف لأول مرة عن "إكس إم 3 " 2021

كشفت شركة رينو سامسونج موتورز ، وهي تعتبر الوحدة الكورية الجنوبية لمجموعة رينو ، انها ستبدأ في تصدير السيارة الرياضية متعددة الأغراض إكس إم 3



ومن المفترض أن تنتج رينو سامسونج " سيارة " إكس إم 3 ، في مصنعها الوحيد بمدينة بوسا ، وذلك على بعد 450 كيلو متر جنوب العاصمة سول



وأكدت الشركة أن سيارة إكس إم 3 مزودة بمحرك هجين يعمل بالبنزين أو محرك تيربو بسعة 1.3 لتر يعمل بالحقن المباشر للبنزين ، وسوف يتم شحنها في أوروبا



وعلى الجانب الاخر تتوقع الشركة ان تساعد الصادرات المخطط لها من سيارة " إكس إم 3 " في تحسين المبيعات وس تفشى فيروس كورونا



يذكر أن اعلن اتحاد صناعة السيارات الكورية الجنوبية ان إنتاج السيارات الكورية الجنوبية إلى أقل مستوى له منذ 11 عاما في النصف الأول من العام الحالى بسبب تداعيات الوباء العالمي المستجد فيروس كورونا كوفيد-19 .



وقالت صحيفة اقتصادية كورية جنوبية أن إنتاج السيارات المحلية في البلاد وصل إلى 1.627 مليون وحدة في الأشهر الستة الأولى من العام، بانخفاض 19.8 بالمئة عما كان عليه قبل عام



وأوضحت الصحيفة الاقتصادية ان رقم الإنتاج هذا يمثل أقل مستوى منذ النصف الأول من عام 2009، عندما أنتجت البلاد حوالي 1.53 مليون وحدة.



