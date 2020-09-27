السعودية تحدد موعد استئناف منح التأشيرات السياحية لدخول المملكة

صحف الكويت اليوم: مصر تسجل انخفاضا ملموسا في إصابات ووفيات كورونا.. أديب يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية.. والصحة العالمية تخشى تسجيل مليوني وفاة بـ كوفيد-19