نائب الشيوخ: تشريعات الاقتصاد الرقمي ضرورة لمواكبة عالم ما بعد كورونا

اشاد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ بتبني الدولة فكرة التحول الرقمي في كافة مجالات و مناحي الحياة و قال في تصريحات خاصة ان تبني الدولة لفكر التحول الرقمي في التعليم و الصحة و الاقتصاد هام للغاية.





واضاف عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن توجه الدولة في هذا السياق يحقق الصالح العام لها و لكافة المؤسسات العامة و الخاصة لافتا الى اهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا السياق خاصة بعد ازمة فيروس كورونا المستجد.





وقال عضو مجلس الشيوخ التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة يساعد الدولة على ان تطور نفسها لتصبح مثل الدول المتقدمة موضحا ان الدولة وفرت المظلة التشريعية التي تدعم الرقمنة و يتبقي تكريس الثقافة.





و اشار عضو مجلس الشيوخ الى اهمية التاكيد على فكرة اهمية قطاع امن المعلومات لمواجهة الفبركة و بث الشائعات مضيفا " ما يحدث في ملف التواصل الاجتماعي امر سيئ و ينذر بالخطر.





وقال عضو مجلس الشيوخ " الامر يتطلب تشريعات اخرى تتعلق بالاقتصاد الرقمي لان الطرق التقليدية لم تعد تجدي خاصة في ظل عالم ما بعد فيروس كورونا





كان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد اكد أن الدولة لديها من القدرات التقنية ما يستوعب التحول الرقمي الذي تشهده لدولة حاليًا.





وأوضح أن كل اختبارات المرحلة الثانوية أجريت في العام الدراسي الماضي من خلال الإنترنت دون شكوى واحدة، رغم زيادة ساعات الذروة في ظل انتشار جائحة كورونا.





و لفت وزير الاتصالات إلى إطلاق مبادرة "بناة مصر الرقمية"، ليتمكن الشباب من الدراسة في إحدى الجامعات العالمية التي تستضيفها مصر، لتدريسهم على التقنيات المتخصصة