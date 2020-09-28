حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 9/28 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، إليكم أبرز توقعات الأبراج ليوم الاثنين 23-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.







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برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل







إذا كنت طالبًا وتحاول الحصول على تعليم عالي ، فقد تضعف معنوياتك بسبب العقبات التي تعترض طريقك. في مثل هذه الحالة ، يُنصح بالحفاظ على تفكيرك إيجابيًا. قريبا يمكن أن تتحول الأشياء في صالحك.







بالحديث عن المال ، عليك أن تعمل بحكمة في الأمور المالية.







برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو







يمكن لتجار هذه الأبراج تحقيق نجاح جيد. يمكن لعملك أن يكتسب الزخم مرة أخرى. على الرغم من أنك قد تضطر إلى الجري كثيرًا اليوم ، إلا أن عملك الشاق سيؤتي ثماره وستحصل على الفائدة. من المرجح أن يكون اليوم مختلطًا بالنسبة للموظفين. تجنب الكسل ولا تنشغل كثيرًا بالقيام بأي عمل.







برج الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو



سيكون اليوم ميمون على جبهة العمل. إذا كنت عاطلًا عن العمل وتبحث عن وظيفة، يمكنك اليوم الحصول على وظيفة جيدة. أنت تعمل بجد وتستمر في المضي قدمًا. إذا كنت تعمل في منصب رفيع ، فاحرص على أن يكون سلوكك معتدلًا مع كل من في المكتب.

برج السرطان: 21 يونيو - 22 يوليو







يُنصح الأشخاص الذين يقومون بالتداول بتوخي الحذر في هذا اليوم. قم بأي أعمال ورقية بعناية. لا توقع على أي ورقة على عجل. بصرف النظر عن هذا ، قد تكون هناك عقبات قانونية في عملك. الموظفين سيكون لديهم يوم حافز جيدا. قد تضطر إلى العمل بجدية أكبر اليوم.





برج الأسد: 23 يوليو - 22 أغسطس







إذا واصلت الإنفاق بالمثل دون تفكير، فقد تزداد مشاكلك المالية. سيكون من الجيد أن توازن بين دخلك ونفقاتك. بصرف النظر عن هذا ، إذا كنت تريد تجنب أزمة مالية ، فأنت بحاجة أيضًا إلى التركيز على الادخار





برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر







بالحديث عن العمل ، ستولي اليوم اهتمامًا كاملًا لمهامك المهمة ، وخاصة الموظفين الذين سيعملون بجد لإكمال مهامهم المعلقة. من الممكن أن ينظر كبار السن في عملك الشاق وستحصل قريبًا على النتائج المناسبة.





برج الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر





حاول أن تقنع القريبين منك والغاضبين منك اليوم. عن علم ، إذا جرحت قلب شخص ما دون أن تدري ، يمكنك تحسين علاقتك بالاعتذار عن خطأك. بالحديث عن العمل ، يبدو أن مضاعفاتك العقلية تتزايد اليوم. ركز على عملك بعقل هادئ ، ستتم إزالة جميع مشاكلك قريبًا.







برج العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر







إذا لم تكن قادرًا على التركيز بشكل صحيح على حياتك الشخصية مع العمل في المرات القليلة الماضية ، فستبذل اليوم قصارى جهدك لتحقيق التوازن بين الاثنين. إذا قمت بعمل ما ، فستحصل على الدعم الكامل من كبار الضباط لإكمال أي مهمة صعبة في المكتب.





برج القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر







ستكون هناك أنواع كثيرة من المخاوف في عقلك ولن تشعر بالرضا عقليًا. سيكون من الأفضل لك ألا تتحمل الضغط ولا تمارس الكثير من الضغط على نفسك. لا توجد مشكلة لم يتم حلها. إذا كنت تعمل ، فسيكون عبء العمل في المكتب أكبر.







برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير







قد ينخفض ​​الوضع المالي. اليوم سيكون مكلفا جدا بالنسبة لك تجنب إنفاق الكثير لإقناع الآخرين. تحتاج إلى مراقبة جيبك. إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا وكنت عالقًا لفترة طويلة ، فبمساعدة شخص قريب ، ستتم إزالة هذه المشكلة وستحصل على المال





برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير







من المحتمل أن تحصل على نتيجة إيجابية لهذا التغيير. اليوم سوف تكون متحمس جدا ومليئا بالحماس. سوف تكمل كل عملك بقدر كبير من القلب. إذا كنت تعمل في مشروع مهم ، فسيأخذ رئيسك نصيحتك بجدية.





برج الحوت: 19 فبراير - 20 مارس







يمكن لأصحاب الوظيفة الحصول على نتائج جيدة اليوم. إذا كنت تفكر في تغيير الوظيفة فيمكنك الحصول على عرض جيد. يمكن للتجار الاستفادة ماليا. إذا كان لديك متجر عام ، فستكون هناك حركة للعملاء.

