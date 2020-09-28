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بين الناس

شاهد.. المخلفات الطبية وتلال القمامة تحتل شوارع عزبة أحمد فوزي في القناطر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الغضب بين أهالي عزبة أحمد فوزى التابعة لمحافظة القليوبية، بسبب الانتشار الكبير للقمامة في كل مكان ، وتحويلها إلى مقالب قمامة متفرقة، باضافة الى انتشار المخلفات الطبية التى تشكل  خطورة على حياة الأهالي.   

وقال الأهالي: نعاني بشكل كبير رغم تقديم عشرات الشكاوى إلى ديوان عام المحافظة، ووعود المحافظ والجهاز التنفيذي المتكررة ولكن الأمر يشكل خطورة أكبر على حياتنا ، مضيفين ، أن القمامة ينبعث منها روائح كريهة فضلا عن الانتشار الكبير للحشرات داخل المنازل ، مطالبين محافظ القليوبية بشن حملات نظافة مستمرة للحفاظ على المدينة .

وطالب الأهالى باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المراكز الطبية التى تلقى مخلفاتها فى الشوارع حفاظا على أرواحهم من خطر الإصابة بالأمراض.

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