شاهد.. المخلفات الطبية وتلال القمامة تحتل شوارع عزبة أحمد فوزي في القناطر

سادت حالة من الغضب بين أهالي عزبة أحمد فوزى التابعة لمحافظة القليوبية، بسبب الانتشار الكبير للقمامة في كل مكان ، وتحويلها إلى مقالب قمامة متفرقة، باضافة الى انتشار المخلفات الطبية التى تشكل خطورة على حياة الأهالي.





وقال الأهالي: نعاني بشكل كبير رغم تقديم عشرات الشكاوى إلى ديوان عام المحافظة، ووعود المحافظ والجهاز التنفيذي المتكررة ولكن الأمر يشكل خطورة أكبر على حياتنا ، مضيفين ، أن القمامة ينبعث منها روائح كريهة فضلا عن الانتشار الكبير للحشرات داخل المنازل ، مطالبين محافظ القليوبية بشن حملات نظافة مستمرة للحفاظ على المدينة .





وطالب الأهالى باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المراكز الطبية التى تلقى مخلفاتها فى الشوارع حفاظا على أرواحهم من خطر الإصابة بالأمراض.





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