اليوم.. محاكمة مازن وشيماء فى التحريض على الفسق

تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم، محاكمة المتهمين مازن الطاهر وشيماء شاكر، في قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، عن طريق نشر فيديوهات مخلة، وإتاحتها للجميع.





وأكد أمر إحالة المتهمين أنهما، خلال شهر مايو الماضي، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن نشرا على حساباتهما الإلكترونية، مقاطع مصورة وصور، تضمنت تعديا على المبادئ والقيم، وأتاحا للكافة الاطلاع عليها.



