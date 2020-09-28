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حوادث

اليوم.. محاكمة مازن وشيماء فى التحريض على الفسق

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
مازن وشيماء
مازن وشيماء
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اسلام مقلد
تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم، محاكمة المتهمين مازن الطاهر وشيماء شاكر، في قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، عن طريق نشر فيديوهات مخلة، وإتاحتها للجميع.

وأكد أمر إحالة المتهمين أنهما، خلال شهر مايو الماضي، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن نشرا على حساباتهما الإلكترونية، مقاطع مصورة وصور، تضمنت تعديا على المبادئ والقيم، وأتاحا للكافة الاطلاع عليها.

وكانت النيابة العامة أحالت في قضية أخرى 6 متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها "آية" الشهيرة بـ"منة عبد العزيز" لـ"محكمة الجنايات".

وشمل قرار "النيابة العامة" بإحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام "محكمة الجنايات"؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحيل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

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