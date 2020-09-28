AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. محاكمة 4 متهمين في قضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
محكمة
محكمة
Advertisements
احمد مهدى
تستكمل الدائرة 5 إرهاب، المتعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين، وأسندت النيابة للمتهمين وأخرين -سبق الحكم عليهم_ عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل،في 26 فبراير العام الماضي بالحبس سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير لـ 28 سبتمبر

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى لـ وزير دفاع قطر: عمري أكبر من تاريخ بلدك.. متحدث الوزراء يكشف مفاجأة بشأن عودة البناء.. وعارفة عبد الرسول ترد على أزمة المايوه

الجونة يسجل هدفين في دقيقتين ويدرك التعادل أمام الزمالك.. فيديو

بسبب حريق.. إصابة 18 محتجزا بقسم أول شبرا الخيمة بحالات اختناق

دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي إلى انتفاخ المعدة

السودان يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على المساندة في أزمة الفيضانات

طارق يحيى عن تراجع مستوى الزمالك: رحيل كارتيرون وأخطاء الحكام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مراحل كورونا في الهواء.. ومروة حسن تتعرض لحادث