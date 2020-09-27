العثور على جثة غريق طافية بترعة الإبراهيمية بملوي

عثر أهالي قرية الروضة،بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، علي جثة غريق
وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالها بإحدى الترع الفرعية لترعة الإبراهيمية، تم نقل الجثة لمشرحة إلي مستشفي ملوي العام
تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، بلاغًا من عمليات النجدة،يفيد بعثور أهالي قرية أم تسعة التابعة لمركز ملوي، علي جثة طافية بأحد فروع ترعة الإبراهيمية،حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة مجهولة الهوية
ويبذل رجال البحث الجنائي جهودهم للكشف عن هوية الجثة،
تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات حيث قررت نيابة مركز ملوي، تحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا سرعة تحريات المباحث، إيداع الجثة بمشرحة مستشفي ملوي العام، تحت تصرف النيابة