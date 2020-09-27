العثور على جثة غريق طافية بترعة الإبراهيمية بملوي

عثر أهالي قرية الروضة،بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، علي جثة غريق





وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالها بإحدى الترع الفرعية لترعة الإبراهيمية، تم نقل الجثة لمشرحة إلي مستشفي ملوي العام





اقرا أيضا| جنح بني مزار تقرر تجديد حبس طبيب تحرش بمريضة 15 يوما





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، بلاغًا من عمليات النجدة،يفيد بعثور أهالي قرية أم تسعة التابعة لمركز ملوي، علي جثة طافية بأحد فروع ترعة الإبراهيمية،حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة مجهولة الهوية





ويبذل رجال البحث الجنائي جهودهم للكشف عن هوية الجثة،



