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فن

نبيل الحلفاوي عن الزمالك: عارفين إن الدوري أهم من الفوز على الأهلي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:21 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي على تغريدة  احد متابعيه عبر حسابة حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر. 

وكتب المتابع "‏مش حقيقي.. همه عارفين كويس إن بطولة الدوري أهم من الفوز بماتش حتى لو كان الأهلي.
وده الدليل من السنة التي فازوا فيها بالدوري واتغلبوا من الأهلي". 


وكتب نبيل الحلفاوي قائلا "‏مش حقيقي.. همه عارفين كويس إن بطولة الدوري أهم من الفوز بماتش حتى لو كان الأهلي.
وده الدليل من السنة التي فازوا فيها بالدوري واتغلبوا من الأهلي ".


يذكر أن النادي الأهلي فاز امس على فريق طنطا في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من اللقاء. 


و أحرز عمرو السولية لاعب النادي الأهلي هدف تقدم فريقه في شباك طنطا في المباراة التي جمعت بينهما امس باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري.


وتمكن عمرو السولية من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "80"، عقب استقبال كرة رأسية من محمد مجدي قفشة ليتمكن من وضعها أقصي يمين حارس طنطا لتسكن الشباك.




و أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يقوم بالتنسيق حاليا بشأن سفر بعثة الفريق الأول للمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.


وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الإداري يقوم بإنهاء إجراءات السفر واستخراج التأشيرات حاليا، فضلا عن تواصله مع الجهات المسئولة في المغرب لحجز ملاعب التدريب للفريق.


وأشار عبد الحفيظ إلى أن الاتجاه الأقرب للسفر إلى المغرب بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي يجري حاليا مع إدارة النادي

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