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فن

الحب.. لقاء الخميسي تنشر صورة مع محمد عبد المنصف

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:23 م
لقاء الخميسي وزوجها
لقاء الخميسي وزوجها
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة برفقة زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمي المنتخب المصري السابق وعلقت عليها قائلة "الحب ". 

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

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"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
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