استشارى طرق يكشف أهمية محور تجنيد شبرا بنها

قال الدكتور عماد نبيل استشارى هندسة الطرق، أن محور تجنيد شبرا بنها، يعظم الفائدة من الإنجازات التي تم إقامتها خلال الفترة الماضية بمنطقة شرق القاهرة.
وتابع نبيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"قائلا:" محور شبرا بنها لم يكن مرتبطا بمنطقة شرق القاهرة سابقا، وانشاء كوبرى يربط بين محور التجنيد بـ محور شبرا بنها، يعتبر مدخلا لمنطقة الدلتا بالكامل".
وأكد استشارى هندسة الطرق أن أنشاء الدولة 22 كبرى فى 6 أشهر استكمالا إلى منظومة الطرق والكبارى التى تنشئها الدولة للربط بين القاهرة وعواصم المحافظات المحيطة، وأيضا بينها وبين التجمعات السكنية ومستقبل مصر الاقتصادى "العاصمة الإدارية الجديدة".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاحه عدد من المشروعات البترولية فى مسطرد،أن تنفيذ الكبارى تتم فقط لخدمة مصالح المواطنين، قائلا : كل الشوارع التي تم توسعتها تستهدف خدمة المواطنين .. السيارات كانت راكنة تحت البيوت ومفيش لها ركنة ومفيش جراجات، وكان الحل نوسع الطرق ومنخليش الناس تتعذب".
ونوه الرئيس السيسى إلى إنه تم إنجاز هذا العمل في وقت قصير وحل الازدحامات المرورية فى شرق القاهرة من أول طريق السخنة فى اتجاه الشرق، ثم المحاور العرضية والطولية .