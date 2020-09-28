استشارى طرق يكشف أهمية محور تجنيد شبرا بنها

وتابع نبيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"قائلا:" محور شبرا بنها لم يكن مرتبطا بمنطقة شرق القاهرة سابقا، وانشاء كوبرى يربط بين محور التجنيد بـ محور شبرا بنها، يعتبر مدخلا لمنطقة الدلتا بالكامل".





وأكد استشارى هندسة الطرق أن أنشاء الدولة 22 كبرى فى 6 أشهر استكمالا إلى منظومة الطرق والكبارى التى تنشئها الدولة للربط بين القاهرة وعواصم المحافظات المحيطة، وأيضا بينها وبين التجمعات السكنية ومستقبل مصر الاقتصادى "العاصمة الإدارية الجديدة".



