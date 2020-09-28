AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشارى طرق يكشف أهمية محور تجنيد شبرا بنها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
محور تجنيد شبرا بنها
محور تجنيد شبرا بنها
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور عماد نبيل استشارى هندسة الطرق، أن محور تجنيد شبرا بنها، يعظم الفائدة من الإنجازات التي تم إقامتها خلال الفترة الماضية بمنطقة شرق القاهرة.

وتابع نبيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"قائلا:" محور شبرا بنها لم يكن مرتبطا بمنطقة شرق القاهرة سابقا، وانشاء كوبرى يربط بين محور التجنيد بـ محور شبرا بنها، يعتبر مدخلا لمنطقة الدلتا بالكامل".

وأكد استشارى هندسة الطرق أن أنشاء الدولة  22  كبرى فى 6 أشهر استكمالا إلى منظومة الطرق والكبارى التى تنشئها الدولة للربط بين القاهرة وعواصم المحافظات المحيطة، وأيضا بينها وبين التجمعات السكنية ومستقبل مصر الاقتصادى "العاصمة الإدارية الجديدة".

وقال الرئيس عبد الفتاح  السيسي، في كلمته خلال افتتاحه عدد من المشروعات البترولية فى مسطرد،أن تنفيذ الكبارى تتم فقط لخدمة مصالح المواطنين، قائلا : كل الشوارع التي تم توسعتها تستهدف خدمة المواطنين .. السيارات كانت راكنة تحت البيوت ومفيش لها ركنة ومفيش جراجات، وكان الحل نوسع الطرق ومنخليش الناس تتعذب". 

ولفت إلى أن  الحكومة أنشأت 22  كوبرى فى 6 أشهر بإجمالى 400 كم داخل كتلة سكانية صعبة.

ونوه الرئيس السيسى إلى إنه تم إنجاز هذا العمل في وقت قصير وحل الازدحامات المرورية فى شرق القاهرة من أول طريق السخنة فى اتجاه الشرق، ثم المحاور العرضية والطولية .  



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشارى هندسة: شبكة الطرق الجديدة قلصت وقت التنقل بين المناطق إلى 30%...فيديو

إيهاب الفار: مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد صرح صناعي عملاق

الهيئة الهندسية: 5.7 مليار جنيه لتطوير محاور وطرق شرق القاهرة بالمرحلة الثانية .. فيديو

الرئيس السيسي: أنشأنا 22 كوبرى خلال 6 أشهر علشان نريح الناس.. فيديو

الرئيس السيسي: أنشأنا 22 كوبري خلال 6 أشهر .. وتوسعة الطرق تخدم المواطنين

الهيئة الهندسية: خسائر الازدحام المرورى تصل إلى 175 مليار جنيه سنويا.. فيديو

ترشيحاتنا

عمر طاهر بعد فوز الزمالك على الجونة: تتعوض في المهرجان

مرتضى عن نادر شوقي: لن نرد على تاجر مخدرات

السلطات الأسبانية تتهم محمد علي بتهريب 650 ألف يورو من مصر لبرشلونة فى 3 حقائب

المنتج نصر محروس: بهاء سلطان معطلني ومعطل نفسه

شاهد.. انفعال أشرف بن شرقي عقب استبداله في مباراة الزمالك والجونة

استشارى طرق يكشف أهمية محور تجنيد شبرا بنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سحل امرأة عجوز والاعتداء عليها بوحشية على أيد الشرطة البريطانية بسبب كورونا

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور