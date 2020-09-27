أستاذ اقتصاد: منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُنشّط الاقتصاد

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن العمالة غير المنتظمة هي الفئات الأولى بالرعاية في الدولة المصرية؛ خاصة أن الدعم النقدي الموجه بشكل مباشر للمواطنين أو الفئات التي تحتاج هذا الدعم النقدي يصل إلى ما يقارب مليون و1600 مواطن من العمالة غير المنتظمة.









وأضاف "العمدة"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن العمالة غير المنتظمة تضررت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا كوفيد 19، مشيرًا إلى أن هذا الضرر مستمر حتى الآن، وبالتالي كانت توجيهات القيادة السياسية في غاية الوضوح بأن يتم دعمهم بشكل مباشر.









وأثنى أستاذ الاقتصاد على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح العمالة غير المنتظمة منحة الـ500 جنيه لآخر العام، موضحًا أن ذلك الأمر واجب وطني ويجب على الدولة مساعدة هذه الفئة من الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذا العمل له انعكاس على الاقتصاد لأن هذا الدخل يتم إنفاقه كاملًا على السلع المصرية ويعمل على تنشيط ورواج للعجلة الاقتصادية إلى حد ما.



