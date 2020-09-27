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تعليم

حقوق عين شمس تأجيل قبول الملفات للطلاب الجدد لـ 30 سبتمبر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:37 م
حقوق عين شمس
حقوق عين شمس
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حسام الفقي

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس  أنه سوف يرتكز التعليم خلال العام القادم  على تطبيق "التعليم الهجين" ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد.

 

 

وأضاف عبدالمؤمن خلال تصريحاته لصدي البلد سوف نكثق مجهوداتنا لتطبيق التعليم الهجين وسوف يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يوميا وتعقيم المدرجات .

 

وأشار إلى أنه  تم تأجيل البدء في قبول الملفات للطلاب الجدد إلى يوم الأربعاء الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.

وأضاف عميد كلية الحقوق انه ويجب  إحضار المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق  بكلية الحقوق .:

 

وجاءت المستندات المطلوبة على النحو التالي:

1_ طلب الالتحاق بالكلية (يصرف من الكلية )

2_ أصل المؤهل الدراسي (الكلية لاتقبل صورة منه)

3_ أصل شهادة الميلاد

4_ عدد 6صور 4*6

5_ صورة بطاقة الترشيح الصادرة للطالب من مكتب التنسيق

6_ صورة البطاقة الشخصية

 

 وأشار عميد الكلية إلى أنه يجب على الطالب الاحتفاظ بصورة من جميع المستندات المذكورة حيث يبدأ التقديم بمواعيد العمل الرسمية منوها أن مكان التقديم مدرج الدكتور عبدالأحد جمال الدين .

 

 

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