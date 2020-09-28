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حوادث

ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة بالعاشر من رمضان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى. 

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 4,77 طن "دواجن مُجمدة – لحوم مُجمدة – كلاوى مُجمدة" مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
 
إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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