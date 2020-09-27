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أستاذ اقتصاد يكشف كيفية الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية يتمثل في تحقيق أكبر قيمة ممكنة من خلال سياسة التوسع التى تقوم بها وزارة البترول، وذلك  بزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول.

وأضاف "العمدة"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن قطاع البترول والبتروكيماويات هو أحد الأعمدة الأساسية لدعم قطاع الصناعة المصرية وهو القطاع الأكثر جاذبية في العالم، وخاصة الدول التى تمتلك الغاز الطبيعي والبترول، منوهًا بأن مصر لديها احتياطي هائل من الغاز الطبيعي، ولهذا تم إنشاء منتدى غاز البحر المتوسط.

وتابع: "مصر تستهلك من المحروقات البترولية ما يقارب من 25 مليار لتر سنويًا"، مشيرًا إلى أن مصر تستورد من المحروقات ما يعادل 40%؛ بينما نقوم بالتصنيع محليًا منه ما يقارب الـ60% وبالتالي لدينا عجز فى الإنتاج 40%، وكان أكثر من ذلك، ولكن سياسة الدولة المتمثلة في التوسع في معامل تكرير المواد البترولية خفضت هذا العجز. 
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