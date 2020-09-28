لطلاب أداب القاهرة.. فتح باب تسجيل رغبات التشعيب بهذه الأقسام

اعلنت كليه الاداب جامعة القاهرة ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " عن فتح باب تسجيل رغبات التشعيب لطلاب الفرقة الاولى قسم المكاتب والوثائق والمعلومات .





ونوهت كلية الاداب على صفحتها الرسميه ، بفتح باب تسجيل رغبات التشعيب لطلاب الفرقة الثانية قسم الجغرافيا ايضا ، وذلك حتى يوم السبت الموافق ٣ من اكتوبر .





واشارت الجامعة إلى ان التسجيل سيكون من خلال الرابط الالكترونى التالى http://arts.eng.cu.edu.eg/. ، باستخدام الكود وكلمة المرور الخاصة بكل طالب .





كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا، بحيث يكون 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.





وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.