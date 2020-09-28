AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب أداب القاهرة.. فتح باب تسجيل رغبات التشعيب بهذه الأقسام

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
اداب جامعة القاهرة
اداب جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
اعلنت كليه الاداب جامعة القاهرة ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " عن فتح باب تسجيل رغبات التشعيب لطلاب الفرقة الاولى قسم المكاتب والوثائق والمعلومات . 

ونوهت كلية الاداب على صفحتها الرسميه ، بفتح باب تسجيل رغبات التشعيب لطلاب الفرقة الثانية قسم الجغرافيا ايضا ، وذلك حتى يوم السبت الموافق ٣ من اكتوبر .

واشارت الجامعة إلى ان التسجيل سيكون من خلال الرابط الالكترونى التالى  http://arts.eng.cu.edu.eg/. ، باستخدام الكود وكلمة المرور الخاصة بكل طالب .

كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا، بحيث يكون 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.

وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"القباج" تعلن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

لطلاب جامعة القاهرة ..7 ‎أوراق مطلوبة للتقديم في دبلوم التنمية ‎الثقافية

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على الخطوات المطلوبة للالتحاق بنظام الساعات المعتمدة بكلية آداب جامعة القاهرة

للتخلفات.. هندسة القاهرة تعلن جدول امتحانات دور سبتمبر

تضم 18 قسما.. لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أقسام آداب القاهرة والأوراق المطلوبة

للطلاب الجدد.. تعرف على خطوات التقديم بـ"علوم القاهرة" والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

تفاصيل مؤلمة.. جدة تضحي بنفسها من أجل إنقاذ حفيدتها من الغرق

مطالبات بإعدامه.. موجة غضب تجتاح المصريين بسبب واقعة المدرس المتحرش

بـ المكواه.. صديقة كريستيانو رونالدو فى إطلالة جذابة من داخل منزلها

أمير مرتضى يكشف عقوبة بن شرقي ويحسم موقف الزمالك من صفقة أري بابل

الصحة: تسجيل 104 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

القضاء على 500 ألف سمكة قرش مقابل الحصول على لقاح كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الحظر.. عروس تبحث عن سيارة أجرة بعد انتهاء زفافها وتتسبب في أزمة مرورية

صاحب نظرية الفيروس مؤامرة.. كورونا يقتل أحد أكبر مؤيدي ترامب

تفاصيل مؤلمة.. جدة تضحي بنفسها من أجل إنقاذ حفيدتها من الغرق