الحفاظ على العمالة من التشرد.. نائب اقتصادية النواب يوضح مزايا مبادرة دعم المصدرين

أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى إطلاق مبادرة جديدة خلال أيام لدعم السداد النقدى الفورى لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالى لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم ١٥٪ بدلًا من جدولتها على أربع أو خمس سنوات، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم، والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا».





وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن الدولة تسعي جاهدة لدعم المصدرين لافتا إلى أن هذه المبادرة لها العديد من المزايا، أبرزها الحفاظ على العمالة من التشرد وزيادة التصدير من خلال زيادة المنتجات والمحافظة على صورة الدولة أمام العالم.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن من أبرز المزايا أيضا تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، لدفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة.





أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، عن إطلاق مبادرة جديدة خلال أيام لدعم السداد النقدى الفورى لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالى لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم ١٥٪ بدلًا من جدولتها على أربع أو خمس سنوات، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم، والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا». وجاء ذلك بعد أن



