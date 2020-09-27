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برلمان

الحفاظ على العمالة من التشرد.. نائب اقتصادية النواب يوضح مزايا مبادرة دعم المصدرين

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:28 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى إطلاق مبادرة جديدة خلال أيام لدعم السداد النقدى الفورى لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالى لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم ١٥٪ بدلًا من جدولتها على أربع أو خمس سنوات، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم، والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا».

وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن الدولة تسعي جاهدة لدعم المصدرين لافتا إلى أن هذه المبادرة لها العديد من المزايا، أبرزها الحفاظ على العمالة من التشرد وزيادة التصدير من خلال زيادة المنتجات والمحافظة على صورة الدولة أمام العالم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن من أبرز المزايا أيضا تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، لدفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إطلاق مبادرة جديدة خلال أيام لدعم السداد النقدى الفورى لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالى لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم ١٥٪ بدلًا من جدولتها على أربع أو خمس سنوات، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم، والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا».

قال " معيط" في تصريحات، اليوم، إن تلك المبادرة تأتي في اطار تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة فى مصر، ورد الأعباء التصديرية المتراكمة لتوفير سيولة إضافية لقطاعى الصناعة والتصدير وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ بغرض المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، لدفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة أوجه الإنفاق على تحسين الخدمات العامة.
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