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أحمد موسى: لا يجب أن ننساق وراء دعوات التحريض وهدم الوطن وننتقد من أجل المصلحة العامة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:15 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تحرص على تنفيذ مشروعات طرق داخلية لخدمة المواطنين.

وتساءل موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «هل توجد حالة هدم واحدة لعقار مأهول بالسكان»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتطوير القرى على مستوى المحافظات.

وأكمل موسى «لو كنا عالجنا المشكلات منذ عهد الجمهورية الأولى وولاية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كنا وصلنا فين»، معلقا «لا أنكر إنجازات رؤسائنا السابقين، لكن لو عملنا مشروعات بنفس اللي بيتعمل النهاردة كان زمان الوضع إيه».

وأضاف «هل هناك أحد يحب بلده يقبل دعوات التخريب، انتقد كما تشاء لكن متحسبش الإخوان على الشعب المصري عشان بيعرف قيمة بلده».


وأكمل «قنوات العار تتحدث ليل نهار بالزيف عن الوضع الاقتصادي بمصر، وهناك دول أخرى لا تستطيع إعادة حدودها مرة أخرى»، متسائلا: «من هدم سوريا وشرد شعبها حول الأرض، ومصر كانت رايحة لهذا المصير لولا ثورة 30 يونيو».

وأردف «أهلنا من السوريين يعيشون بمصر مثل أهلها تماما، ويتمتعون بحياة آمنة بعكس معاناة اللائجين السوريين في تركيا»، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أن سوريا تحتاج إلى 10 أو 15 عاما كي تعود كما كانت حال توفر تكلفة إعادة الإعمار اللازمة.

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