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حوادث

ضبط 1000 كمامة مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالمنوفية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
كمامات
كمامات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط "1000 قطعة كمامة منتج نهائى ومدون عليها علامة تجارية على غير الحقيقة – مسلتزمات إنتاج – 400 قطعة كمامة بدون بيانات – 1 طن أقمشة غير منسوجة بدون مستندات ومجهولة المصدر – 10 ماكينة خياطة" تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص بسرس الليان بمحافظة المنوفية.
     
وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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