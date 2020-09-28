ضبط 1000 كمامة مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت جهود الحملات عن ضبط "1000 قطعة كمامة منتج نهائى ومدون عليها علامة تجارية على غير الحقيقة – مسلتزمات إنتاج – 400 قطعة كمامة بدون بيانات – 1 طن أقمشة غير منسوجة بدون مستندات ومجهولة المصدر – 10 ماكينة خياطة" تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص بسرس الليان بمحافظة المنوفية.