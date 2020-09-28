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اقتصاد

أوبك: مخزونات النفط في الربع الأول من 2021 فوق متوسطها خلال 5 أعوام

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:45 ص
صدى البلد
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وكالات
قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأحد، إن من المتوقع أن تظل مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من 2021 فوق متوسطها في خمسة أعوام بهامش طفيف قبل تراجعها دون ذلك المستوى خلال باقي فترات العام.

ويعد مستوى مخزونات النفط باقتصادات الدول المتقدمة أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معيارا رئيسيا في سياسة أوبك وحلفائها.


وقال باركيندو في اجتماع عن بعد لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين "التوازن المتوقع بين العرض والطلب سيفضي إلى بقاء  المخزونات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثالث من 2020 فوق أحدث متوسط في خمسة أعوام".

وأضاف "لكن المخزونات ستتراجع بعد ذلك في الربع الرابع من 2020 لتبقى في حدود 123 مليون برميل فوق أحدث متوسط لخمسة أعوام".
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