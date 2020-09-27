السيسي يوجه بصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. نواب: أقوى رد على المشككين.. ويؤكدون: تعيد عجلة الإنتاج مرة أخري في لقطاع البناء والاشتراطات الجديدة تتصدى للعشوائية في البناء

برلماني: الرئيس يراهن على وعي الشعب المصري

نواب يشيدون بتوجيهات الرئيس بصرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام

مطالبات بتسهيل إجراءات صرف وتفادي الإشكاليات التي وقعت خلال الثلاثة شهور الماضية

توفيق: استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة ترجمة حقيقية لدعم المواطن













أشاد عدد من نواب مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة الـ 500 جنيه، موضحين أنه ترجمة حقيقية لدعم المواطن كما أنه رد قوى على المشككين.





وأكد النواب أن توجيه الرئيس بضرورة الانتهاء من إقرار الاشتراطات البنائية الجديدة قبل مهلة الـ 6 أشهر التي تم الإعلان عنها سيعيد عجلة الانتاج مرة أخري في هذا القطاع الذي يضم أغلب العمالة ، و اضافوا " الاشتراطات الجديدة لن تعيد العشوائية في البناء مرة أخري.





وأشاد النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة اليوم الأحد، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا بمنطقة مسطرد، بالاستمرار في تقديم منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري، مؤكدا أن الرئيس دائما يقف بجوار المواطن البسيط ويضعه على قائمة أولوياته.





وأكد نشأت، أن الجميع يعلم ما تعانيه العمالة غير المنتظمة من ظروف قاسية بسبب تداعيات فيروس كورونا وهو ما أدى لفقدان عدد كبير منهم أعمالهم ولا يوجد أي مصادر أخرى للدخل، الأمر الذي جعل أغلبهم يعاني معاناة كبيرة، ومساندتهم واجب وضرورة، مشيرا إلي أن الشعب يقدر الدور الكبير للرئيس السيسي، حيث إننا من الدول القليلة التي صرفت إعانات للمواطنين في حين أن هناك دول كبيرة سرحت العمالة والموظفين.





ثمن النائب، توجيه الرئيس أيضا بضرورة الانتهاء من إقرار الاشتراطات البنائية الجديدة قبل مهلة الـ 6 أشهر التي تم الإعلان عنها من قبل، موضحا أن ذلك سيعيد عجلة الانتاج مرة أخري في هذا القطاع الذي يضم أغلب العمالة ، بجانب أن هذه الاشتراطات الجديدة لن تعيد العشوائية في البناء مرة أخري.





وأكد أن مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمنطقة مسطرد، يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى لتطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الإنتاجية من المنتجات البترولية ويستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.





ولفت النائب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يراهن على وعي الشعب المصري، وهذا ظهر في عدم استجابتهم للدعوات التخريبية، ويحثهم على عدم الالتفات وراء الشائعات والمغالطات التي يروجها قوى الشر عن مصر بهدف زعزعة الثقة بين المصريين ومؤسسات الدولة.





وأشاد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بالاستمرار في تقديم منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن قرار الرئيس يؤكد اهتمامه وحرصه الدائم على مصالح العمالة المصرية في ظل المعاناة التي يتعرضون لها.









وأشار النائب إلى أن تأكيد الرئيس خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية، إلى أن هذه العمالة تعاني من ظروف صعبة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بمتابعة الرئيس لكل ما يدور داخل مصر.





وشدد أيمن أبو العلا، على الحكومة ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس والصرف سريعا لهذه الفئة، خصوصا وأنهم يعانون أشد المعاناة بسبب تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن العمالة غير المنتظمة أحد الفئات المتضررة من كورونا ولابد من مساندتها.









وطالب عضو مجلس النواب، بأهمية تسهيل إجراءات صرف هذه المنحة، وتفادي الإشكاليات التي وقعت في فترة الثلاثة شهور الماضية، سواء في الزحام على مكاتب البريد أو تأخر الصرف عن المواعيد المقررة.





قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا ما تكون انحيازاته مُعلنة بشكل واضح للمواطن المصري، بعيدًا عن الشعارات المزيفة والأكاذيب التى يعتمد عليها أهل الشر عبر منصاتهم الإعلامية.





و تعليقًا علي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا بمنطقة مسطرد فى محافظة القليوبية، وحديثه للحكومة بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء وإعلانها للشعب، مع استمرار تقديم منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري.





ولفت عضو مجلس الشيوخ إلي أن الاشتراطات الجديدة للبناء من شأنها أن لا تعيد العشوائية التي عاني منها المجتمع مرة أخري، خاصة بعد التسهيلات التي تمت في ملف مخالفات البناء ومد المدة الزمنية مع التوجيه بشأن مشاركة المجتمع المدني في تحمل المسؤولية مع المواطن، مشيرا إلي أن الاستمرار فى صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة ترجمة حقيقية لدعم المواطن المصري.





و اكد أن وعى المصريين هو السلاح الحقيقي ضد كل الأخطار ومحاولات التشويه من أكاذيب وشعارات مزيفة ضد الدولة المصرية، مشيرا إلي أن رهان الرئيس عبد الفتاح السيسي علي وعي المصريين دائمًا فى محله، والذي سيظل السبيل دائما نحو تحقيق التنمية ومواجهة كافة التحديات.









كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجارى، والتى تقدر بـ500 جنيه شهريًا.





وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى: "طالما اتكلمت عن العمالة غير المنتظمة إدينا 3 شهور، طيب انتوا هتكملوا لآخر السنة ولا إيه، الناس ظروفها صعبة، فلو كان كده نكمل لغاية آخر السنة".





وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وجود مجموعة من الناس كل هدفها التشكيك فى المشروعات التى تتم وبث الشائعات والفتن بين المواطنين، مضيفًا: "في ناس موجودة وكل هدفها التشكيك ويخوفوكم بيصطادوا في المية العكرة.. لما تحركنا وبدأنا في خطة شرق العاصمة بالكامل قالوا بيعمل لصالح مصر الجديدة ومدينة نصر، مفيش كلام من ده فيه حاجة لصالح الناس".