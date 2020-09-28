بسبب كورونا.. اقتصاد البحرين ينكمش 8.9% خلال الربع الثاني من العام

أظهرت بيانات حكومية، أن اقتصاد البحرين انكمش 8.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وسط معاناة من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.





تراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم 61.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.





وعزت الحكومة ذلك في بيان إلى فرض قيود واسعة النطاق على السياحة والفنادق والمطاعم وأنشطة اقتصادية أخرى مرتبطة بها بسبب جائحة فيروس كوفيد-19.





ونما قطاع النفط 3.2% بالأسعار الثابتة، بينما تراجع الاقتصاد غير النفطي 11.5%.





وكانت ستاندرد آند بورز غلوبال قالت الشهر الجاري، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين قد ينكمش 5% هذا العام بفعل تأثير الجائحة وتراجع أسعار النفط على أنشطة الاستهلاك والاستثمار.





وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أنها لا تتوقع تراجع قطاع النفط والغاز لأن البحرين لا تخضع لتخفيضات أوبك.





وكانت البحرين حصلت على حزمة مالية بـ10 مليارات دولار في 2018.





ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يقفز العجز المالي للبحرين إلى 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 10.6% في 2019.



