الاطناوى: الشيوخ سيكون له دور مؤثر والتنمية في الصعيد تقضى على الفقر

اكد الدكتور زين الاطناوي، عضو مجلس الشيوخ،ان مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم ومؤثر وسيهتم بكل ما يتعلق بالمواطن المصرى ، و اضاف وأن المجلس سيكون بمثابة بيت خبرة يقم مشروعات قوانين تخدم المجتمع.





و اشار الاطناوي فى تصريحات لـ"صدى البلد"، الى أن مجلس الشيوخ يجب أن يكون له دورا فى إزالة أى لغط حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، وقال إن المجلس يضم العديد من الخبرات ويستطيع التفاعل مع كل مشكلات المجتمع.





واكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الاهتمام بالصعيد فيما يتعلق بقطاع الصحة، موضحا ان محافظته المنيا تحتاج إلى مستشفي أورام وتوفير بعض التخصصات فى المستشفيات.





و أكد عضو مجلس الشيوخ أنه سيهتم بقضايا الشباب وخاصة مشكلة البطالة بمحافظة المنيا التى تعد إحدى المحافظات الأشد فقرا، لافتا إلى أهمية تحقيق عملية التنمية فى الصعيد وإنشاء مراكز صناعية واستكمال منظومة إنشاء وتطوير الطرق وبناء المصانع.





و اكد عضو مجلس الشيوخ، على اهمية الاهتمام بدعم مراكز الشباب خاصة فى القرى، وتوفير كل الأنشطة فيها لاستيعاب الشباب واحتوائهم وحمايتهم من محاولات استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة،





وقال إن كل ما يبث فى القنوات الإخوانية المعادية مجموعة من الأكاذيب الملفقة والشائعات، وعلى الجميع أن يتصدي لها، كل يؤدي دوره، وأن تكون هناك لقاءات مباشرة مع الناس.





و شدد على اهمية ان تكون هناك رسالة إعلامية محلية في كل مكان، وأن يتم تسويق ما يحدث من إنجازات، لأن هناك أزمة في تسويق الإنجازات، مثلما حدث مع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى لم يتم تسويقه رغم ان قانون فى صالح المواطن.





الجدير بالذكر ان المادة 115 من الدستور نصت على ان يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.