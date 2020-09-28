بمشاركة 100 شاب وفتاة.. وزير الشباب يشارك بماراثون الدراجات في سوهاج .. ويوجه بدراسة إنشاء مدينة شبابية ورياضية.. ويتفقد نادي الرحلات بحي الكوثر

بمشاركة 100 شاب وفتاة.. وزير الشباب يشارك في ماراثون الدراجات بسوهاج

وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي الرحلات بحي الكوثر بسوهاج

وزير الشباب والرياضة يوجه بدراسة إنشاء مدينة شبابية ورياضية بسوهاج





















شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في ماراثون الدراجات بمحافظة سوهاج، صباح أمس الأحد، وذلك على الكورنيش الغربي الجديد، وانتهى عند استاد سوهاج الرياضي، بمشاركة 100 شاب وفتاة من أبناء المحافظة.





جاء ذلك بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، يسري كفافي، معاون وزير الشباب والرياضة، ومحمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبدالهادي! مدير عام مكتب المحافظ.





ويأتي ذلك فى إطار تنشيط الرياضة وعودة الأنشطة الرياضية إلى مراكز الشباب والأندية مع الأخذ في الإعتبار الإلتزام التام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المُستجد.





ويتفقد "صبحي" بعض الألعاب الرياضية الخاصة بالأولمبياد الطفل المصري، ويشهد تصفيات رياضية بين محافظات الوادى الجديد وأسيوط وسوهاج، في كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة والسلة وألعاب القوى وتنس الطاولة.





كما تفقد وزير الشباب والرياضة، نادي الرحلات بحي الكوثر، و شاهد بعض الأطفال وهم يمارسون لعبة السباحة بحمام السباحة بالنادي، وتفقد صالة الألعاب الرياضية بالنادي، كما عرض "فريد" خطة تطوير النادي، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الرياضية بسوهاج.





كما انطلق ماراثون الدراجات من المهرجان من كورنيش النيل وصولًا لجامعة سوهاج القديمة بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات علي متن 100 دراجة.





وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن مهرجان الدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك" يأتي في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بعودة النشاط الرياضي وجعل الرياضة أسلوب حياة.





بينما وجه وزير الشباب والرياضة، بدراسة كاملة لإنشاء مدينة شبابية ورياضية بمحافظة سوهاج، وذلك أثناء جولته التفقدية للنادي الرحلات بحي الكوثر بالمحافظة.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص محافظ سوهاج علي دعم المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة وتقديم الجوانب اللوجيستية والمادية اللازمة، مؤكدًا الحرص علي زيارة الاستثمار في المنشآت بنظام حق الانتفاع الذي يحقق استفادة للجميع.





كذلك تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نادي الرحلات بحي الكوثر سوهاج ، يرافقه قيادات الوزارة ومجلس إدارة النادي، افتتح خلالها الملعب الخماسي للنادي وتفقد طرح الأكوا بارك ومنطقة حمامات السباحة.





وذلك بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، يسري كفافي، معاون وزير الشباب والرياضة، ومحمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبدالهادي! مدير عام مكتب المحافظ.





وذلك فى إطار تنشيط الرياضة وعودة الأنشطة الرياضية إلى مراكز الشباب والأندية مع الأخذ في الإعتبار الإلتزام التام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المُستجد.



