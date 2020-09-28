عضو بمجلس الشيوخ: العشوائيات ترهق البلد وتهدر المال العام

اكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ سيكون له دورا مهما خاصة فى مراجعة ودراسة مشروعات القوانين، مما سيساعد مجلس النواب كثيرا فى إصدار القوانين.





و شدد " الجندي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على اهمية تطبيق القوانين بشكل صحيح وسليم بعد إصدارها، لافتا إلى أن هناك قوانين جيدة ولكن توجد أخطاء من قبل موظفى المحليات اثناء التطبيق.





و اكد عضو مجلس الشيوخ على اهمية تدريب الكوادر المحلية على التطبيق السليم للقوانين حتى تحقق الهدف منعا مؤكدا أهمية قانون الإدارة المحلية و الذي سيصدره البرلمان القادم.





و اشار عضو مجلس الشيوخ الى رغبته الانضمام لعضوية لجنة الإسكان، وأنه من التصدى للمخالفات والتعديات التى تتسبب فى العشوائيات لأنها ترهق البلد وتهدر المال العام مضيفا " الدولة تتصدى للعشوائيات بما يحقق المصلحة العامة للدولة.





الجدير بالذكر ان المادة 115 من الدستور نصت على ان يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.





ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.