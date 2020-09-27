AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لأول مرة .. حماية المستهلك يتابع الأنشطة المدرسية بالاشتراك مع وزارة الشباب .. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:38 م
أحمد سمير، رئيس جهاز
أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك
Advertisements
إسراء صبري
قال أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مصروفات المدارس تعد من ضمن الخدمات التي يتحكم بها جهز حماية المستهلك، وكذلك الأمر بالنسبة للأنشطة الثقافية والرياضية التي تقدمها المدارس.

وأوضح خلال حواهر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه سيكون هناك تقييم ومتابعه للأنشطة التي تتم داخل المدارس من جانب الجهات المعنية، وذلك منعا للتلاعب، مشددا على أن جميع المدارس قد إلتزمت بقرار الجهاز الخاص بمصاريف النقل للمدارس.

وتابع: نسبة الالتزام العام بالقرار حتى الآن وصلت إلى 75%، معقبا: قرار خصم مبالغ مصروفات العام الدراسى 2020/2021 يتم تنفيذه بشكل جيد، معقبا : "مفيش مدرسة مش هتلتزم بتنفيذ القرار، والإسكندرية أكثر المحافظات فى تقديم الشكاوى وأكثر جرأة "بشأن مصروفات باصات المدرسة".

وأكمل : ادعو أولياء الأمور إلى تقديم الشكاوى بدون خوف حتى يحصلون على حقوقهم، مشددا على أن قرار خصم مبالغ المصروفات قرار عام، وساري بدون أي شكوى مقدمة من قبل أولياء الأمور ولكن شكوى ولي الأمر تعد داعم للجهاز في تطبيق القرار.

وفيما يخص مصروفات العام الحالي، أوضح أنه سيتم التعامل وفقا للتقسيم التي ستقوم كل مدرسة بوضعه وبعده سنحدد القرار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النصف الثاني من العام الدراسي الماضي.. "حماية المستهلك" يبحث استعادة مصروفات باص المدرسة

حقوقهم محفوظة.. حماية المستهلك تزف بشرى لأولياء الأمور حول مصاريف أتوبيسات المدارس العام الدراسي السابق

حماية المستهلك: غرامة تصل لـ مليون جنيه في شكاوى أتوبيسات المدارس

حماية المستهلك: قرار ملزم يصدر بشأن مصاريف باصات المدارس..فيديو

"حماية المستهلك" يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

بشرى لأولياء الأمور.. استرد 25% من مصروفات باص المدرسة للعام الماضي

ترشيحاتنا

بسبب حريق.. إصابة 18 محتجزا بقسم أول شبرا الخيمة بحالات اختناق

السيسي الإنسان.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل جديدة حول منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.. شاهد

برشلونة ينهي الشوط الأول برباعية في مرمى فياريال بـ الدوري الإسباني

شاهد.. ملخص مباراة الزمالك والجونة وحصيلة 7 أهداف

شاهد.. انفعال أشرف بن شرقي عقب استبداله في مباراة الزمالك والجونة

قطعت فيه وشتمنى.. إبراهيم سعيد يفتح النار من جديد على رضا عبد العال | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مراحل كورونا في الهواء.. ومروة حسن تتعرض لحادث