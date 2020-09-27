لأول مرة .. حماية المستهلك يتابع الأنشطة المدرسية بالاشتراك مع وزارة الشباب .. فيديو

خصم مبالغ مصروفات العام الدراسى 2020/2021 يتم تنفيذه بشكل جيد، معقبا : "مفيش مدرسة مش هتلتزم بتنفيذ القرار، والإسكندرية أكثر المحافظات فى تقديم الشكاوى وأكثر جرأة "بشأن مصروفات باصات المدرسة

".



وأكمل : ادعو أولياء الأمور إلى تقديم الشكاوى بدون خوف حتى يحصلون على حقوقهم، مشددا على أن قرار خصم مبالغ المصروفات قرار عام، وساري بدون أي شكوى مقدمة من قبل أولياء الأمور ولكن شكوى ولي الأمر تعد داعم للجهاز في تطبيق القرار.



وفيما يخص مصروفات العام الحالي، أوضح أنه سيتم التعامل وفقا للتقسيم التي ستقوم كل مدرسة بوضعه وبعده سنحدد القرار.

قال أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مصروفات المدارس تعد من ضمن الخدمات التي يتحكم بها جهز حماية المستهلك، وكذلك الأمر بالنسبة للأنشطة الثقافية والرياضية التي تقدمها المدارس.وأوضح خلال حواهر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه سيكون هناك تقييم ومتابعه للأنشطة التي تتم داخل المدارس من جانب الجهات المعنية، وذلك منعا للتلاعب، مشددا على أن جميع المدارس قد إلتزمت بقرار الجهاز الخاص بمصاريف النقل للمدارس.وتابع: نسبة الالتزام العام بالقرار حتى الآن وصلت إلى 75%، معقبا: قرار