فريق كرة اليد بسيناء في نهائي الجمهورية برأس البر

تشارك اللجنة الرياضية يمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، حاليا في بطولة الجمهورية المقامه في مدينة رأس البر محافظة دمياط ، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وحمزه رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم .
وقد فاز فريق كرة اليد للجنة الرياضيةبمديرية التربية والتعليم محافظة سمال سيناء ،علي محافظة مطروح ب 11 هدف مقابل هدف واحد .
ويلاقي فريق اليد مع فريق محافظة كفر الشيخ غدا الاثنين في نهائيات الجمهورية المقامة بمدينة رأس البر محافظة دمياط.
كما فاز فريق الطائرة للجنة الرياضيةبالتربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، علي دمياط صاحبة الأرض والجمهمور 2 /صفر ، حيث يلاقي فريق الطاءرة مع فريق محافظة الغربية غدا الاثنين في دور الثمانية.
وسبق أن فاز فريق الكرة الطاءرة بمديرية التربية والتعليم ، في المباراة النهائية فى الدورة الصيفية لكرة الطائرة الشاطئية بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة والتى انتهت بفوز مديرية التربية والتعليم بهدفين مقابل لاشئ .
كما اقيمت مباراة لكرة القدم بين التربية والتعليم بشمال سيناء ، ومنتخب المصالح الحكومية وانتهت المباراة بفوز التربية والتعليم بنتيجة ٠/٢.
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وقد فاز فريق كرة اليد للجنة الرياضيةبمديرية التربية والتعليم محافظة سمال سيناء ،علي محافظة مطروح ب 11 هدف مقابل هدف واحد .
ويلاقي فريق اليد مع فريق محافظة كفر الشيخ غدا الاثنين في نهائيات الجمهورية المقامة بمدينة رأس البر محافظة دمياط.
كما فاز فريق الطائرة للجنة الرياضيةبالتربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، علي دمياط صاحبة الأرض والجمهمور 2 /صفر ، حيث يلاقي فريق الطاءرة مع فريق محافظة الغربية غدا الاثنين في دور الثمانية.
وسبق أن فاز فريق الكرة الطاءرة بمديرية التربية والتعليم ، في المباراة النهائية فى الدورة الصيفية لكرة الطائرة الشاطئية بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة والتى انتهت بفوز مديرية التربية والتعليم بهدفين مقابل لاشئ .
كما اقيمت مباراة لكرة القدم بين التربية والتعليم بشمال سيناء ، ومنتخب المصالح الحكومية وانتهت المباراة بفوز التربية والتعليم بنتيجة ٠/٢.
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