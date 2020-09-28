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محافظات

فريق كرة اليد بسيناء في نهائي الجمهورية برأس البر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
فريق كرة اليد بسيناء
فريق كرة اليد بسيناء في نهائي الجمهورية برأس البر
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احمد صالح
تشارك اللجنة الرياضية يمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، حاليا في بطولة الجمهورية المقامه في مدينة رأس البر محافظة دمياط ، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وحمزه رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم .

وقد فاز فريق كرة  اليد للجنة الرياضيةبمديرية التربية والتعليم محافظة سمال سيناء ،علي محافظة مطروح ب 11 هدف مقابل هدف واحد .
ويلاقي فريق اليد مع فريق محافظة كفر الشيخ غدا الاثنين في نهائيات الجمهورية المقامة بمدينة رأس البر محافظة دمياط.

كما فاز فريق الطائرة للجنة الرياضيةبالتربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، علي دمياط صاحبة الأرض والجمهمور 2 /صفر ، حيث يلاقي فريق الطاءرة مع فريق محافظة الغربية غدا الاثنين في دور الثمانية.

وسبق أن فاز فريق الكرة الطاءرة بمديرية التربية والتعليم ، في المباراة النهائية فى الدورة الصيفية لكرة الطائرة الشاطئية بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة والتى انتهت بفوز مديرية التربية والتعليم بهدفين مقابل لاشئ .

كما اقيمت مباراة لكرة القدم بين التربية والتعليم بشمال سيناء ، ومنتخب المصالح الحكومية وانتهت المباراة بفوز التربية والتعليم بنتيجة ٠/٢.

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فريق كرة اليد بسيناء في نهائي الجمهورية برأس البر
فريق كرة اليد بسيناء في نهائي الجمهورية برأس البر
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