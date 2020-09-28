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شاهد.. آلة عمل الأمواج الصناعية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
آلة صنع الامواج
آلة صنع الامواج
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إبراهيم القادري
عرضت قناة روسيا اليوم فيديو  آلة صنع الأمواج وتقوم بعمل امواج صناعية بعيدا عن المحيط وامواجه الخطرة .

وأضاف الفيديو أن الة صنع الامواج الجديدة حققت اعجابا ونجاحا بين محبي رياضة ركوب الأمواج .

واوضح الفيديو أن هذه الآلة تساعد المتدربين الجدد في هذه الرياضة ويمكن التحكم بشدة الامواج .

وتابع أن الشركة المصنعة أعلنت تلقيها مئات الطلبات من دول العالم لشراء منتجها الجديد .

كما أن الموجات المناسبة لهذه الرياضة غالبًا ما تكون في المحيط ولكن هذا لا يمنع ركوب أمواج البحيرات والأنهار والمسابح أيضا. 

وظهرت أنواع وتعاريف مختلفة لهذه الرياضة التي تطورت على مر السنين وهي رياضة ركوب الأمواج المتكسرة على الشاطئ بواسطة ألواح خاصة.


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