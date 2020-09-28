شاهد.. آلة عمل الأمواج الصناعية

كما أن الموجات المناسبة لهذه الرياضة غالبًا ما تكون في المحيط ولكن هذا لا يمنع ركوب أمواج البحيرات والأنهار والمسابح أيضا.





وظهرت أنواع وتعاريف مختلفة لهذه الرياضة التي تطورت على مر السنين وهي رياضة ركوب الأمواج المتكسرة على الشاطئ بواسطة ألواح خاصة.



