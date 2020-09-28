فتاوى تشغل الأذهان.. حكم قصر الصلاة 7 أيام بسبب السفر.. وكيفية حساب عدة المرأة إذا توفي الزوج بعد منتصف الشهر.. أعاني من العطس كثيرا في الصلاة.. ماذا أفعل؟

نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى الدينية التي تشغل بال الكثير، خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء ، إنه يجوز للمسافر جمع وقصر الصلاة، ولكن بشروط تتعلق بالمسافة وأخرى تتعلق بمدة السفر.





وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «أسافر لمدة 7 أيام فهل يجوز جمع وقصر الصلاة؟»، أن كلمة مسافر عند الأئمة الأربعة مبنية على ما هو محدد، وتحديدها عند الشافعية 85 كليومترًا، فمن سافر فوق 85 كم من مدينته، فهو مسافر، وتظل صفة المسافر له ثلاثة أيام من غير يومي الدخول والخروج.





وأضاف أن صفة المُسافر تنتفي عنه إذا زادت مدة السفر عن ثلاثة أيام دون يومي الدخول والخروج، فعلى سبيل المثال إذا سافر شخص إلى الساحل الشمالي ووصل يوم السبت، ونوى أن يظل هناك حتى الثلاثاء، ويُغادر الأربعاء، فله أن يجمع الصلاة ويقصرها، لكن إذا نوى البقاء بها حتى الخميس، أي أكثر من ثلاثة أيام، فهو مقيم وتنتفي عنه صفة السفر.

وتابع: فإذا لازم المُسافر المكان الذي سافر إليه أكثر من ثلاثة أيام دون يومي الدخول والخروج، وفي واقعة السؤال مدة 7 أيام، فلا يجوز له جمع وقصر الصلاة، حيث انتفت عنه صفة السفر وأصبح مقيمًا.





ولفت إلى أن فترة السفر ذاتها -الطريق أثناء السفر والذي يُسمى الترحال، يجوز أثنائه جمع وقصر الصلاة، وبداية الترحال من علامة قنطرة المدينة، وهي في عصرنا محطة تحصيل الرسوم، مشيرًا إلى أنه قبل هذه المحطة يُصلي الظهر أربعًا وبعد خطوة واحدة بالمحطة يصلى الظهر ركعتين، حيث يكون متلبسًا بالسفر، وحينها يجوز جمع وقصر الصلاة.









أرسل شخص سؤالا الى صفحة صدى البلد الرسمية على موقع فيسبوك يقول فيه : " ما حكم شراء شهادات الاستثمار من البنوك " ؟ .





ورد الشيخ أحمد عبدالحليم مركز الأزهر للفتوى الالكترونية خلال البث المباشر عبر صفحة " صدى البلد"، قائلا:" نعم جائزة و لا شيء فيها .









"أعاني من العطس المتكرر أثناء الصلاة ودائمًا ما تأتيني موجة شديدة منه.. فماذا أفعل.. سؤال ورد للدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما عليك فعله هو أن تقول: «الحمد لله»، وتكمل صلاتك، وهي صحيحة، ولا شيء عليك سوى ذلك.









قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر، فإن وقعت الوفاة بعد مضي جزء من الشهر فالفقهاء مختلفون: بين الاعتداد بالعدَدِ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ أخذًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب، وبين الاعتداد بالأهلة والأيام. واعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مائةً وثلاثين يومًا هو الأولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف.





وأضاف المفتي في إجابته عن سؤال: «ما كيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها إذا توفي الزوج في منتصف الشهر؟»، أنه من المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعقد صحيح، ولم تكن حاملًا، يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [البقرة: 234]؛ سواء أكانت الزوجة مدخولًا بها، أم لم تكن مدخولًا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن.





ونقل قول الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 115، ط. مكتبة القاهرة): [أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولًا بها، أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ]، وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (8/ 399، ط. المكتب الإسلامي): [إذا مات زوجها، لزمها عدة الوفاة؛ بالنصوص والإجماع، فإن كانت حائلًا، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، ويستوي فيها الصغيرة والكبيرة، وذات الأقراء وغيرها، والمدخول بها وغيرها، وزوجة الصبي والممسوح وغيرهما، وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن].





وأوضح أن إذا كانت حاملًا: فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: «وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق: 4]، قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 115): [وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، أجلها وضع حملها].





وأكمل: وأجمع الفقهاء على أنه إذا توفي الزوج في غرة الشهر، فإن عدة الوفاة تحسب بالأشهر القمرية أربعة أشهر وعشرة أيام، ولو نقصت أيامُ بعضها عن ثلاثين يومًا إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر، قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (3/ 195، ط. دار الكتب العلمية): [فجملة الكلام فيه: أن سبب وجوب هذه العدة من الوفاة، والطلاق، ونحو ذلك إذا اتفق في غرة الشهر اعتبرت الأشهر بالأهلة وإن نقصت عن العدد، في قول أصحابنا جميعًا؛ لأن الله تعالى أمر بالعدة بالأشهر]، وقال العلامة أبو بكر الحداد الحنفي في "الجوهرة النيرة" (2/ 74، ط. المطبعة الخيرية): [العدة بالشهور في الطلاق والوفاة إذا اتفقا في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة إجماعًا، وإن نقصت في العدد].





وواصل: أما إذا وقعت الوفاة بعد مضي جزء من الشهر فقد اختلف الفقهاء: فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية: إلى أنه تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فَتُكْمل أيامه من الشهر الخامس ثلاثين يومًا، ثم يزاد عشرة أيام كاملة.





وعرض قول العلامة الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 176، ط. الحلبي): [وإن وقع ذلك في وسط الشهر تعتبر بالأيام؛ فتعتد في الطلاق بتسعين يومًا، وفي الوفاة مائة وثلاثين يومًا وهو رواية عن أبي يوسف، وروي عنه -وهو قول محمد-: تعتد بقية الشهر بالأيام وتكمله من الشهر الرابع، وتعتد بشهرين فيما بينهما بالأهلة؛ لأن الأصل اعتبار الشهور بالأهلة إلا عند التعذر، وقد تعذر في الأول، فيعمل فيه بالأيام؛ لأنها كالبدل عن الأهلة، ويعمل في الباقي بالأصل]، وقال العلامة ابن أبي زيد القيرواني المالكي في "النَّوادر والزِّيادات" (2/ 65، ط. دار المغرب الإسلامي): [وكذلك المعتدة يموت زوجها في بعض الشهر، فتعتد تلك الأيام، ثم ثلاثة أشهر بالأهلة، ثم تكمل على الأيام الأولى تمام الثلاثين يومًا، وعشرة أيام].









واستطرد: قال الإمام الشافعي في "الأم" (5/ 240، ط. دار المعرفة): [وإن مات وقد مضى من الهلال عشر ليال، أحصت ما بقي من الهلال، فإن كان عشرين أو تسعة عشر يوما حفظتها، ثم اعتدت ثلاثة أشهر بالأهلة ثم استقبلت الشهر الرابع فأحصت عدد أيامه فإذا كمل لها ثلاثون يومًا بلياليها، فقد أوفت أربعة أشهر واستقبلت عشرا بلياليها، فإذا أوفت لها عشرا إلى الساعة التي مات فيها فقد مضت عدتها]، وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (8/ 399): [فإن مات في خلال شهر، وكان الباقي منه أكثر من عشرة أيام، عدت ما بقي، وحسبت بعدة ثلاثة أشهر بالأهلة، وتكمل ما بقي من شهر الوفاة ثلاثين من الشهر الواقع بعد الثلاثة، وتضم إليه عشرة أيام، وإن كان الباقي من شهر الوفاة أقل من عشرة أيام، حسبت بعد أربعة أشهر بالأهلة، ثم تكمل بقية العشرة من الشهر السادس، وإن كان الباقي عشرة أيام بلا زيادة ولا نقص، اعتدت بها وبأربعة أهلة بعدها].





وأردف: وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 105): [تحتسب بقية الأول، وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الأول، تامًا كان أو ناقصًا؛ لأنه لو كان من أول الهلال، كانت العدة بالأهلة، فإذا كان من بعض الشهر، وجب قضاء ما فات منه]، وذهب الإمام أبو حنفية، وهو قول لأبي يوسف، ووجه عند الشافعية قال به أحمد ابن بنت الشافعي [ت295هـ]، ووجه عند الحنابلة، إلى أنها تحتسب العدة بالعَدَد، فتكون عدتها مائة وثلاثين يومًا كاملة، وقال العلامة علاء الدين السمرقندي الحنفي في "تحفة الفقهاء" (2/ 246، ط. دار الكتب العلمية): [فأما إذا حصل في بعض الشهر فقال أبو حنيفة: تعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق تسعين يومًا وفي الوفاة مائة وثلاثين يومًا].وقال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 196): [قال أبو حنيفة: يعتبر بالأيام فتعتد من الطلاق، وأخواته تسعين يوما، ومن الوفاة مائة، وثلاثين يوما.. ولأبي حنيفة: أن العدة يراعى فيها الاحتياط، فلو اعتبرناها في الأيام لزادت على الشهور، ولو اعتبرناها بالأهلة لنقصت عن الأيام، فكان إيجاب الزيادة أولى احتياطا].





وأكمل: وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (8/ 399): [ولنا وجه شاذ: أنه إن انكسر شهر، انكسر الجميع واعتبرت كلها بالعدد، والصواب الأول]، وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 105): [وخرّج أصحابنا وجهًا ثانيًا، أن جميع الشهور محسوبة بالعدد، وهو قول ابن بنت الشافعي؛ لأنه إذا حسب الأول بالعدد، كان ابتداء الثاني من بعض الشهر، فيجب أن يحسب بالعدد، وكذلك الثالث]، وهذا ما نص عليه العلامة محمد قدري باشا في كتاب "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" الذي ألفه للمحاكم المصرية جامعًا فيه أرجح الأقوال في المذهب الحنفي في مسائل الأحوال الشخصية؛ حيث جاء فيه: (مادة: 312) [فإذا وجبت العدة في غرة الشهر تعتبر الشهور بالأهلة.. وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدة بالأيام].





وجاء في كتاب "الأحوال الشخصية" للعلامة محمد أبو زهرة (ص: 377، ط. دار الفكر العربي): [وتقدير العدة يكون بالأشهر القمرية إن صادف ابتداء العدة أول الشهر، وقد يكون الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين. وإن كان ابتداء العدة في بعض الشهر اعتبرت العدة بالأيام؛ أي: يعد لكل شهر ثلاثون يومًا؛ وذلك للاحتياط؛ إذ لو اعتبرت بالأشهر لنقصت، ولأنه لما صادف ابتداء العدة بعض الأشهر لا يمكن احتساب الشهر الأول بالهلال بيقين، بل يعد بالأيام؛ فيلغى اعتبار التقدير بالأهلة؛ لأنه لا يقدر في الأمر الواحد بتقديرين مختلفين].





وهذا الخلاف جارٍ عند إمكان حساب العدة بالأشهر، فأما إذا تعذر ذلك فقد نص الفقهاء على احتسابها حينئذ بالعدد مائة وثلاثين يومًا: قال الإمام الشافعي في "الأم" (5/ 240): [ولو كانت محبوسة أو عمياء لا ترى الهلال ولا تخبر عنه أو أطبق عليها الغيم اعتدت بالأيام على الكمال الأربعة الأشهر مائة وعشرين يومًا والعشر بعدها عشر فذلك مائة وثلاثون يومًا]، وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "الغرر البهية" (4/ 347، ط. المكتبة اليمنية): [وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن فإن جهلت استهلال الأهلة لحبس أو غيره اعتدت بمائة وثلاثين يومًا، وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 105): [فإذا أمكن اعتبار الهلال اعتبروا وإذا تعذر، رجع إلى العدد].





وأفاد: وبناءً على ذلك: فإن عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر اتفاقًا، فإن وقعت بعد مضي جزء منه فالفقهاء مختلفون بين الاعتداد بالعدَدِ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ كما هو الإمام أبي حنيفة ومن وافقه؛ أخذًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب، وبين الاعتداد بالأهلة والأيام؛ كما هو قول جمهور الفقهاء؛ فتحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه بعد انتهاء الشهر الثالث ثلاثين يومًا، ثم تزاد عليه عشرة أيام. واعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مائةً وثلاثين يومًا على قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه أولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف.



