آخر استعدادات مهرجان الجونة السينمائي لدورته الرابعة.. وبشرى تشيد بدور الصحافة والإعلان عن الأفيش الرسمي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن موضوعه الرئيسي وملصق دورته الرابعة، التي ستقام في مدينة الجونة هذا العام، ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة - المساحة الثقافية الفريدة من نوعها في المنطقة - فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.





وعقدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قبل قليل لقاء خاصا مع عدد من الصحفيين، تحدثت خلال الفنانة بشرى مدير العمليات عن أمنياتها بخروج الدورة الرابعة فى أفضل صورة.

وأشارت بشرى أن الصحفيين جزء من نجاح المهرجان منذ الدورة الأولى، وأنهم حريصون على الإستماع لأراء ومقترحات شركاء النجاح بشكل دوري.

على جانب آخر قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عقد مؤتمرا صحافيا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري للحديث عن تفاصيل دورته الرابعة.

ومن المنتظر أن يتم الكشف خلاله عن الأسماء المكرمة، والأفلام المشاركة فى مختلف المسابقات، بخلاف البرنامج الموازي وكافة التفاصيل للحدث الذي يقام بشكل استثنائي فى ظل جائحة كورونا.



وقال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، صاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".



الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.





صرح انتشال التميمي مدير المهرجان: "ما أروع التواجد في ريفييرا البحر الأحمر الملهمة للعقول والحواس، والتي تخلق تجربة ممتعة في حب السينما. هذا العام، هوية المهرجان مليئة بالألوان المبهجة والعناصر الثقافية المنوعة، المتناغمة فيما بينها من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم. بينما تُعمل مدينة الجونة سحرها، وتكشف عن أحدث مساحاتها الفنية مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة".



أعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19. يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للسادة الحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.



سيقام مهرجان الجونة السينمائي في مدينة الجونة في الفترة ما بين 23-31 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية، ذراع المهرجان الخاصة بالصناعة، في الفترة ما بين 25-29 أكتوبر 2020.

