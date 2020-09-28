وصفات تخسيس لتحويل الجسم إلى مكينة حرق دهون

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مشروب الليمون وأناناس







ماذا تحتاجين







رشة ملح أسود





كيف تطبقين الوصفة





ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.



ويقلب جيدا.





مشروب الكمون والزنجبيل







ماذا تحتاجين ..





1 بوصة من جذر الزنجبيل

1 كوب ماء بارد

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون

كيف تطبقين الوصفة يقطع الزنجبيل ويوضع في الخلاط ويضاف الماء البارد ويسكب ماء الزنجبيل المخلوط في كوب ويضاف عصير الليمون ومسحوق الكمون المحمص ويقلب جيدًا قبل الشرب.

مشروب بالشاى الأخضر والنعناع







ماذا تحتاجين





1 ملعقة كبيرة أوراق شاي أخضر

1 كوب ماء

5 أوراق نعناع





كيف تطبقين الوصفة

أضيفي أوراق النعناع إلى كوب من الماء واتركيه حتى يغلي واتركه يغلي لمدة 5 دقائق أخرى وأضيفي أوراق الشاي الأخضر واتركيها تنقع لمدة 5 دقائق.

يصفى ويصب الماء المغلي في كوب ويقلب قبل الشرب.



1 كوب أناناسنصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة2 ملعقة كبيرة عصير ليمون