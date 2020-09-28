وصفات تخسيس لتحويل الجسم إلى مكينة حرق دهون

هل تريدين تحويل الجسم لمكينة حرق دهون إليك وصفات تخسيس مضمونه وسريعة للتخلص من الوزن الزائد إليك وصفات تخسيس طبيعية سريعه جدا لنسف الكرش والارداف وفقا لموقع برايت سايد
مشروب الليمون وأناناس
ماذا تحتاجين
1 كوب أناناس
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح أسود
كيف تطبقين الوصفة
ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.
ويقلب جيدا.
مشروب الكمون والزنجبيل
ماذا تحتاجين ..
كيف تطبقين الوصفة
مشروب بالشاى الأخضر والنعناع
ماذا تحتاجين
1 ملعقة كبيرة أوراق شاي أخضر
1 كوب ماء
5 أوراق نعناع
1 كوب ماء
5 أوراق نعناع
كيف تطبقين الوصفة
أضيفي أوراق النعناع إلى كوب من الماء واتركيه حتى يغلي واتركه يغلي لمدة 5 دقائق أخرى وأضيفي أوراق الشاي الأخضر واتركيها تنقع لمدة 5 دقائق.
يصفى ويصب الماء المغلي في كوب ويقلب قبل الشرب.