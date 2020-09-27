جرائم قانونية.. حماية المستهلك يكشف إجراءات التعامل مع معارض وتوكيلات السيارات.. شاهد

قال أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم إحالة 78 من أصحاب معارض السيارات إلى النيابة العامة نتيجة تلاعبهم ومخالفتهم للقانون.



وتابع خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "من دلوقتي مفيش حاجة اسمها مسكوت عنها..إحنا موجودين عشان نتدخل في كل الأمور والملفات التي تخص المواطن والتدخل لصالح المستهلك".



وفيما يخص إحالة 78 من أصحاب المعارض إلى النيابة، أوضح أن الجهاز تحدث مع أصحاب المعارض عن حق المواطن في معرفة مواصفات وأسعار السيارات من خلال وضع المواصفات والسعر على كل سيارة، ولكن لم يلتزموا بالقرار ولهذا تم إحالتهم.



وأوضح قبل إحالتهم قمنا بزيارة اكبر المعارض والتوكيلات بالمحافظات المتواجدين بها وقدمنا لهم دورات تعريفية بالقرار وعقوباته، وتركناهم لفترة حتى ييتم تنفيذ القرار ولكن دون فائدة وجدنا منهم من لم يلتزم بالقرار وبالتالي سنطبق عليهم القانون.



وأكمل: أحد أفراد الجهاز يبدأ في التعامل كأنه مواطن يريد شراء سيارة ما ويقوم بالاستفسار عن سعر السيارة، معقبا: "لو صاحب المعرض أو التوكيل قال سعر أعلى من المعلن أو لو هو مش كاتب السعر يعتبر جريمة".



وأشار إلى أن الجهاز يقوم بإعداد أيصال مركزي يتواجد به كل المواصفات الخاصة بالسيارة حتى نضمن للمستهلك كافة حقوقه، موضحا "القاانون أعطي فترة معينة لإصلاح السيارة وفي حالة زيادة المدة بيتم إضافة قيمة تمثل سعر إيجار سيارة حتى الانتهاء من التصليحات أو اعطاء سيارة خاصة للعميل حتى انتهاء التصليحات.