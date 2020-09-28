16439.. خط ساخن للإبلاغ عن أطفال ومشردين بلا مأوى

طالبت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين بالإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.





وتقوم فرق التدخل بشرح الخدمات التي يمكن تقديمها للأطفال والمشردين بلا مأوى من أجل اقناعهم بضرورة التواجد في مكان يوفر لهم حياة كريمة .





و يتم اتخاذ اللازم وعمل بعض الفحوصات الطبية والاشعة للاطمئنان علي استقرار الحالات طبيا ويتم ايداعهم بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.





وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت أمس الأحد ريق أطفال وكبار بلامأوي للتعامل مع 2من كبار السن متواجدين بالشارع بمحافظة القليوبية( الخصوص) .





وعلي الفور تحرك الفريق والتوجه لمكان البلاغ وتبين ان المواطن أ. ع.ال.م 53عاما يعانى من امراض السكر وغيبوبة مستمرة والمواطن س.م.ج 56عاما يعانى من امراض الكبد وهم متواجدين بالشارع



