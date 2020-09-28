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برلمان

على غرار الأسمرات.. برلماني يشيد بتوجيه السيسي بضخ 5 مليارات جنيه لإنشاء مجمع سكني في مسطرد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:35 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي، ضخ نحو 5 مليارات جنيه بواقع مليار جنيه كل عام في منطقة مسطرد، يغير شكل الحياة فيها تماما ويرتقي بحياة أهلها ويوفر مساكن وخدمات للجميع.

ولفت في بيان له اليوم، إلي التوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي في ذلك الإطار من أجل تحسين شكل المجتمع في منطقة مسطرد وتغيير حياة الناس إلى الأفضل، وتابع قائلا ان التفكير هو خلق مجتمعات متطورة مثل الأسمرات وبشائر الخير.

وشدد خليل، على أن فرحة المصريين بالرئيس السيسي وقيادته للبلاد ولخطط التعمير والتنمية الشاملة في مختلف المجالات لا تقدر بثمن.

ويكفي أن نرى ما حدث في دول الجوار، وما يحدث في مصر بالمقارنة بذلك، حيث خطط التطوير مستمرة ولم تتوقف حتى بعد كورونا، وحدوث شلل اقتصادي في العالم بسبب الإصرار على التميز وتوفيق الله للخطوات المصرية الأصيلة.
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