حماية المستهلك يفجر مفاجأة جديدة بشأن استرداد مصروفات أتوبيسات المدراس العام السابق

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن تم إصدار قرار من جهاز حماية المستهلك وتم نشره فى الجرايد القومية وملزم للجميع فيما يخص باصات المدارس.









وأضاف الدكتور أحمد سمير فرج خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، ان القرار ألزم جميع المدارس فيما بينهم مدارس الانترنشونال بإعادة مصاريف الاتوبيسات، موضحا أن على اؤلياء الامور باسترداد هذه الأموال وفى حال عدم موافقة المدرسة برد المصروفات فعليهم بالاتجاة الى جهاز حماية المستهلك لمخاطبة المدرسة فى الحال.









وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه لدينا 1426 شكوي تخص استرداد المصروفات الخاصة بالاتوبيسات وتم الاستجابة لهذه الشكاوي بنسبة 75% منها، مشيرا إلى أن محافظة الاسكندرية هى الاعلي فى الاستجابة لهذه الشكاوي.









وأوضح الدكتور أحمد سمير فرج، ان الاتوبيسات الخاصة بالمدارس لنقل الطلاب تعتبر خدمة ونحن مسؤولين عن جميع الخدمات المقدمة، مضيفا أن القانون يقول أي خدمة تقدم بشكل ناقص أو شكل غير كامل أما أن يعاد تقديمها بشكل كامل أو يحسم قيمتها.









وأشار إلى أن المدارس والجامعات الدولية التزموا بهذا القرار، وجهاز حماية المستهلك يتابع من يلتزم بهذا القرار ومن يخالفه سوف يتم الاعلان عنه وتحويله الى النيابة واتخاذ اللازم فيها، موضحا ان الغرامة قد تصل إلى مليون جنية عن كل حالة.