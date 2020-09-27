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رياضة

سيد عيد: النصر كان أقرب للفوز أمام القناة ومستعد بقوة لجمهورية شبين

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:52 م
النصر - القناة
النصر - القناة
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عبدالله هشام
يخوض فريق النصر مباراة ودية غدا الاثنين أمام فريق ميجا سبورت في إطار استعدادات النصر لمواجهة جمهورية شبين يوم الاثنين الموافق 5 اكتوبر ضمن الجولة 20 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .

ويسعي سيد عيد المدير الفني للنصر لإشراك عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في المباراة الأخيرة أمام القناة والتي انتهت بالتعادل السلبي بهدف الوقوف علي مستواهم الفني والبدني .

و قال سيد عيد أن الفريق يبدأ الاستعداد لجمهورية شبين بمعنويات مرتفعة وبهدف حصد الثلاث نقاط وأشار إلي أن النصر قدم مباراة قوية أمام القناة بملعبه بالإسماعيلية وقال إن النصر كان افضل علي مدار الشوطين  واقرب لحصد نقاط المباراة.

واضاف عيد أن النصر استحوذ علي الكرة بشكل كبير في الشوط الثاني بفضل اللياقة البدنية والفنية واهدر لاعبيه فرصة عديدة أخطرها عن طريق محمد اوشا ومحمود السيد واحمد حسين ومؤمن عادل مشيدا بجميع لاعبيه خلال المباراة .

الجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الرابع في جدول المجموعة الثانية برصيد 29 نقطة .
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