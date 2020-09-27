AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الملك سلمان يصدر توجيها لدعم المستثمرين في السعودية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:44 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن وزير الشئون البلدية السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأحد، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وافقا على إعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25 في المئة من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية لهذا العام بما يعادل أجر ثلاثة أشهر.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن الوزير أوضح أن هذه الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الدولة لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص وحماية المستثمرين.

وقال الوزير إن "الموافقة تشمل إعفاء جميع المستثمرين مع الأمانات والبلديات في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بجائحة كورونا".

وأضاف: "عدد المستفيدين من هذه الموافقة الكريمة يتجاوز 50 ألف منشأة اقتصادية بقيمة إعفاءات تقدر بما يزيد على 570 مليون ريال".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى جاحة 32 مليون مصاب، بينهم أكثر من 994 ألف حالة وفاة، وتسبب في توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية حول العالم، منذ ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خادم الحرمين الشريفين يوافق على غسيل الكعبة المشرفة

السفير السعودي: علاقة المملكة ومصر تشهد طفرة غير مسبوقة لتخدم قضايا الأمة

ترشيحاتنا

بشرى: الصحافة المصرية داعم رئيسي لنجاح مهرجان الجونة

أذربيجان تعلن السيطرة على منطقة إستراتيجية في إقليم ناغورني قره باغ

الجنس والنوع.. خطأ جسيم يرتكبه العلماء في محاولات إنتاج لقاح كورونا.. تفاصيل

عمري أكبر من تاريخ بلدك .. أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ وزير الدفاع القطري

صالح جمعة يتألق من تدريبات الأهلي.. شاهد

تعليق مدحت عبد الهادي بعد فوز الزمالك على الجونة 4 - 3

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مراحل كورونا في الهواء.. ومروة حسن تتعرض لحادث