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المخابرات الألمانية: تنظيم الإخوان الإرهابي أكثر خطرا من داعش والقاعدة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:43 م
المخابرات الألمانية
المخابرات الألمانية
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أسامة علي
أصدرت المخابرات الألمانية تقريرا بشأن خطورة جماعات الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنه أكثر من أى منظمات الإرهابية الأخرى.

وبحسب تقرير خاص أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" نقلا عن المخابرات الألمانية فإن خطر جماعة الإخوان الإرهابية أكبر من خطر داعش والقاعدة الإرهابية.

وأكد التقرير، أن ألمانيا اخضعت تنظيم الإخوان الارهابى إلى الرقابة القوية طوال السنوات الماضية، وتم تصنيف بعض المنظمات والجمعيات الداخلية لتنظيم الإخوان الإرهابى إلى منظمات معادية للدستور الألمانى.

وأكمل التقرير، أن هناك تحركات مشبوهة لتنظيم الإخوان الإرهابى داخل أوروبا وخاصة ألمانيا، ويوجد بها العديد من المنظمات التى تعمل تحت غطاء التنظيم الإرهابى التى يرأسها أشخاص يعود أصلهم إلى حركة حماس. 

ولفت التقرير، إلى أن تنظيم الإخوان الأرهابى يعتمدون على العنف كوسيلة مشروعة لهم ضد من يخالفهم فى الرأى.
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