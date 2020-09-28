لاصحاب الريجيم.. كريب نباتي لفطار خفيف

إذا كنت تحب وجبة فطور جيدة، فنحن على يقين من أنك تحب الكريب أيضًا، إذا وجدت نفسك تميل إلى ذلك، فلا تنظر إلى أبعد من ذلك وتحقق من هذه الوصفة السهلة لصنع كريب ليس فقط صحيًا ولكنه نباتي أيضًا.
إذا كنت لا تعرف نوع الكريب ولكنك ترغب في تجربته، اسمح لنا بإخبارك. الكريب ليست سوى فطائر رقيقة حقا .
مكونات
* كوب دقيق
* بذور الكتان
* زيت جوز الهند
* كوب حليب الصويا
خطوات
* خذ وعاء وحضر خليط بيض الكتان عن طريق نقع 1 ملعقة كبيرة بذور الكتان في 3 ملاعق كبيرة ماء لمدة 10 دقائق.
ينخل 1 كوب دقيق لجميع الأغراض في وعاء ويضاف إليه كوب من حليب الصويا. يُمزج جيدًا ويُضاف مزيج بيض الكتان إليه ويُخفق مرة أخرى.
* الآن ضع مقلاة على نار خفيفة - متوسطة وأضف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. لهذا ، أضف مغرفة واحدة من الخليط المحضر. اطبخي حتى يجف الخليط واستمري في التقليب حتى يصبح كلا الجانبين بنيًا. قدميها مع مغرفة من نوتيلا أو غاناش الشوكولاتة أو حتى شراب القيقب. إذا كنت من محبي القرفة ، يمكنك أيضًا إضافة مسحوق القرفة والسكر.