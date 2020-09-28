AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة البيئة: مشروع مجمع مسطرد نموذج متكامل بين البيئة والطاقة والصناع

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:57 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
Advertisements
محمد حليم قنديل
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضرورة عودة التصالح مع الطبيعة مرة أخرى حتى نرى استخدام الموارد الطبيعية في تلبية احتياجاتنا، مشيرة إلى أن الوزارة شاركت في مشروع مجمع مسطرد للتكسير عبر إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصف الصحي، وبالتالي إيقاف المياه التي تصرف على ترعة الإسماعيلية.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، في تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الوزارة استخدمت دوائر التبريد المغلقة لإعادة استخدام المياه، والحد من تركيز ثاني أكسيد الكبريت في المياه، والاعتماد على الكبريت بدلا من المازوت.

وتابعت وزيرة البيئة، أن الدولة تمكنت من إنتاج وقود مماثل للمواصفات العالمية، من خلال استخدام البنزين والسولار بدلا من المازوت، موضحة أنه تم تخفيض نسبة ثاني أكسيد الكبريت، وتم توفير 36 ألف طن، وقلل من تلوث حرق وقود قطاع النقل.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، "عملنا على التكامل بين الطاقة والصناعة والبيئة والذى يعد تحدى كبير مما يضغط على الموارد الطبيعية ويستنزفها، لذلك  نعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية ونفذنا 138 مشروعا للتوافق البيئى وتم عمل 36 مشروعا فى القاهرة الكبرى بتكلفة 328 مليون دولار".

وأشارت إلى أن مشروع مجمع مسطرد نموذج متكامل بين البيئة والطاقة والصناع، مضيفة أننا نعمل على الحد من التلوث البيئي، موضحة أنه تم تنفيذ 138 مشروعا للتوافق البيئي بالمنشآت الصناعية المختلفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في يوم الملاحة العالمي.. عُمان تطبق النظم العالمية على الموانئ البحرية

وزيرة البيئة توضح أهمية الحملة الترويجية للحفاظ على المحميات.. فيديو

ياسمين فؤاد: تنفيذ 36 مشروعاً للتوافق البيئي في القاهرة الكبرى بتكلفة 328 مليون دولار.. فيديو

ياسمين فؤاد تستعرض إنجازات وزارة البيئة في مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني.. فيديو

الرئيس يفتتح مشروع الشركة المصرية للتكرير باستثمارات 4.3 مليار دولار .. السيسي: مجمع مسطرد توقف 10 سنوات بسبب أحداث 2011 وحرمنا من مكتسبات اقتصادية ..والبترول: يساهم في تحقيق الاكتفاء من المنتجات بمصر

الطاقة "تنمية وحياة".. فيديو من القوات المسلحة لملحمة مجمع مسطرد البترولي

ترشيحاتنا

أرمينيا: استولينا على 11 دبابة من أذربيجان

فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث عند تناول الرمان.. هاني الناظر يجيب

تعليق مدحت عبد الهادي بعد فوز الزمالك على الجونة 4 - 3

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

معلومات مهمة عن أول 100 كيلو في السيارة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بترعة بالإسماعيلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مراحل كورونا في الهواء.. ومروة حسن تتعرض لحادث