وزيرة البيئة: مشروع مجمع مسطرد نموذج متكامل بين البيئة والطاقة والصناع

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، ضرورة عودة التصالح مع الطبيعة مرة أخرى حتى نرى استخدام الموارد الطبيعية في تلبية احتياجاتنا، مشيرة إلى أن الوزارة شاركت في مشروع مجمع مسطرد للتكسير عبر إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصف الصحي، وبالتالي إيقاف المياه التي تصرف على ترعة الإسماعيلية.





وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، في تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الوزارة استخدمت دوائر التبريد المغلقة لإعادة استخدام المياه، والحد من تركيز ثاني أكسيد الكبريت في المياه، والاعتماد على الكبريت بدلا من المازوت.





وتابعت وزيرة البيئة، أن الدولة تمكنت من إنتاج وقود مماثل للمواصفات العالمية، من خلال استخدام البنزين والسولار بدلا من المازوت، موضحة أنه تم تخفيض نسبة ثاني أكسيد الكبريت، وتم توفير 36 ألف طن، وقلل من تلوث حرق وقود قطاع النقل.





وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، "عملنا على التكامل بين الطاقة والصناعة والبيئة والذى يعد تحدى كبير مما يضغط على الموارد الطبيعية ويستنزفها، لذلك نعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية ونفذنا 138 مشروعا للتوافق البيئى وتم عمل 36 مشروعا فى القاهرة الكبرى بتكلفة 328 مليون دولار".





وأشارت إلى أن مشروع مجمع مسطرد نموذج متكامل بين البيئة والطاقة والصناع، مضيفة أننا نعمل على الحد من التلوث البيئي، موضحة أنه تم تنفيذ 138 مشروعا للتوافق البيئي بالمنشآت الصناعية المختلفة.



