رئيس جامعة طنطا: توفير التجهيزات لوحدة زراعة الكبد بالمستشفى التعليمي

وجه الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا ، بضرورة توفير التجهيزات اللازمة لوحدة زراعة الكبد بالمستشفى التعليمي العالمي، وذلك لاستيفاء المعايير اللازمة للحصول على رخصة زراعة الكبد، كما وجه بضرورة الانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات بالمستشفى، والتوسع في التحول الرقمي لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي.









جاء ذلك خلال زيارته الليلة، للمستشفى التعليمي العالمي؛ لمتابعة سير العمل بها، رافقه الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث، وقد شملت الجولة أقسام جراحات المخ والأعصاب، والعظام، والقلب والصدر، والجهاز الهضمي، والعمليات، ووحدة الكلي الصناعي، ووحدة زراعة الكبد.





كما تابع د. عتمان أحوال المرضى بالأقسام المختلفة، حيث استمع الي احتياجاتهم، ورأيهم فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجهًا بضرورة حسن التعامل مع المرضى وتوفير ما يلزم في أسرع وقت ممكن.



