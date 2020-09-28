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تعليم

رئيس جامعة طنطا: توفير التجهيزات لوحدة زراعة الكبد بالمستشفى التعليمي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:34 ص
رئيس جامعة طنطا:
رئيس جامعة طنطا: توفير التجهيزات لوحدة زراعة الكبد بالمستشفى
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احمد علي
وجه الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، بضرورة توفير التجهيزات اللازمة لوحدة زراعة الكبد بالمستشفى التعليمي العالمي، وذلك لاستيفاء المعايير اللازمة للحصول على رخصة زراعة الكبد، كما وجه بضرورة الانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات بالمستشفى، والتوسع في التحول الرقمي لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي.


جاء ذلك خلال زيارته الليلة، للمستشفى التعليمي العالمي؛ لمتابعة سير العمل بها، رافقه الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث، وقد شملت الجولة أقسام جراحات المخ والأعصاب، والعظام، والقلب والصدر، والجهاز الهضمي، والعمليات، ووحدة الكلي الصناعي، ووحدة زراعة الكبد.

كما تابع د. عتمان أحوال المرضى بالأقسام المختلفة، حيث استمع الي احتياجاتهم، ورأيهم فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجهًا بضرورة حسن التعامل مع المرضى وتوفير ما يلزم في أسرع وقت ممكن.

وقد شارك في الجولة كل من: الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي، محمد حنتيره مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور أحمد سويلم نائب مدير المستشفى التعليمي.
رئيس جامعة طنطا: توفير التجهيزات لوحدة زراعة الكبد بالمستشفى التعليمي
رئيس جامعة طنطا: توفير التجهيزات لوحدة زراعة الكبد بالمستشفى التعليمي
رئيس جامعة طنطا: توفير التجهيزات لوحدة زراعة الكبد بالمستشفى التعليمي
رئيس جامعة طنطا: توفير التجهيزات لوحدة زراعة الكبد بالمستشفى التعليمي
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