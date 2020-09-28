جمال القليوبي: مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والوقود ..فيديو

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن القيادة المصرية ملتزمة زمنيا بتحقيق الإنجازات، مشيرا إلى أن مصر لديها قدرات كبيرة من البنزين والسولار وغاز البوتاجاز والمازوت بنسب تصل إلى 7.5 مليون طن.





وأضاف جمال القليوبي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي"، أن مصر تنتج من هذه المواد البترولية داخليا حوالي 4.5 مليون طن، ويتم استيراد 3 ملايين طن من خارج البلاد، كما أن فاتورة الاستيراد تصل إلى مليار دولار شهريا بقية سنويه تصل إلى 13.5 مليار دولار.





وأوضح جمال القليوبي ، أن مصانع التكرير دخل مصر معروفة منذ القدم، لافتا إلي أن الدولة توجد بها 9 معامل تكرير في السويس والإسكندرية وجنوب مصر وفي المنطقة الشرقية وفي منطقة الدلتا. والإسكندرية





وتابع: أن معامل التكرير تم توزيعها جغرافيا حتي تتماشي مع خطة الدولة لتأمين الوقود وانتقاله بين المحافظات كما أن مصر تعمل علي سد فجوة استيراد الـ3 ملايين طن بترول من الخارج.



