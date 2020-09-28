سامي مغاوري يكشف تفاصيل تحضيره لشخصية السلطان بـ علاء الدين

كشف الفنان الكبير سامي مغاوري عن تفاصيل تحصيره لشخصية السلطان بمسرحية "علاء الدين" التى تعرض حاليا على مسرح كايرو شو بمدينة ٦ أكتوبر.





وقال سامي في تصريحات لـ "صدى البلد": إنه كان حريص ان يظهر شخصية السلطان بكل تفاصيلها، واضاف انه على مدار مدة عرض المسرحية كان دائما يضيف اشياء جديدة على الشخصية سواء كان في الملابس او المكياج.





وأكد أن كل من شاهد العرض انبهر به، واكد ان مسرحية علاء الدين عرض مصرى اصيل صرف عليه جيدا حتى يليق بعودة المسرح.





مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد(ياسمين)، ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام ابراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون).





المسرحية حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أسابيع.







