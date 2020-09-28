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لتحسين الأحوال المعيشية.. البيئة: نسعى للتعاون مع المجتمع المحلي في مسطرد.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:35 ص
معمل تكرير مسطرد
معمل تكرير مسطرد
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هناك جزء من معمل تكرير مسطرد كان قديم ومخالف وبدا ان يقوم بالتجديد في يتوافق العمل مؤكدة علي ان صناعة تكرير البترول هي صناعة كبيرة جدا لافتة إلى أنها عملية معقدة جدا .

وأضافت ياسمين فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن عمليات الصرف الصناعي الخاص بهذه الصناعات الذى يقوم بالصرف علي ترعة الإسماعيلية كان من أهم الافتراضات وهي معالجة ثلاثية للصرف الصناعي .

وأوضحت ياسمين فؤاد ، أن البنزين والسولار في الطبيعي يستخدمون نسبة عالية من الكبريت وبالتالي كان يجب علينا تحسينها من خلال خفض نسبة الكبريت وهذا لانه عند العملية الإنتاجية يحدث انبعاثات ضارة جدا تؤثر علي تلوث البيئة .

وتابعت : ان المشروعات البترولية الجديدة تقام وفقا للاشتراطات البيئية مؤكدة علي تعاونهم مع المشروعات البترولية فيما يخص اشتراطات حماية البيئة .

مؤكدة نسعى لمزيد من التعاون مع المجتمع المحلي في منطقة مسطرد لتحسين الأحوال المعيشية .
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