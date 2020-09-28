طارق يحيى عن تراجع مستوى الزمالك: رحيل كارتيرون وأخطاء الحكام

وتابع: "واجهت ظروفًا صعبة منذ تولي المهمة، وخسارتنا أمام أسوان بفعل فاعل، هدفي الرئيسي كان الحفاظ على مركز الزمالك بجدول الدوري، وتجهيز اللاعبين لمباراة الرجاء المغربي".

الثلاث نقاط أهم عنصر يبحث عنه الزمالك في مبارياته حتى لايفقد المركز الثاني، ونصحت الإدارة بإراحة اللاعبين قبل بطولة إفريقيا وسأقدم نفس النصيحة للجهاز الفني الجديد، وسأعقد جلسة مع

، وأقدم له تقريرًا فنيًا شاملًا إذا احتاج ذلك".

وأكمل: "