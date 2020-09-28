سامح عيد: وعي المصريين حائط الصد الأول لمحاولات التشكيك في الدولة.. فيديو

قال سامح عيد المتخصص في شؤون الجماعات الارهابية ، إن هناك دول تريد ايصال مصر إلى مرحلة التوحش وهي ان يحدث بها انهيار وفوضي مؤكدا علي ان دعوات الجماعة الارهابية ستظل مستمرة .





وأضاف سامح عيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، ان الجماعة الارهابية تقوم ببذل مجهود جبار علي مستوى السوشيال ميديا وعلي مستوي الاعلام ويجب علي الأحزاب السياسية ان تتحرك وان تكون النواب هي خط الاتصال مع المواطنين .





واوضح سامح عيد ، أن من خلال هذا الاتصال يستطيع المواطن توصيل صوته إلى الدولة عن طريق خطوط الاتصال السياسية . يستطيعصوتهإلى





وتابع سامح عيد، أن وعي المصريين حائط الصد الأول لمحاولات التشكيك في الدولة المصرية وانجازاتها وجميع الدعوات التي تقوم بها الجماعات الارهابية لن تنجح .



