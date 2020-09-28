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سامح عيد: وعي المصريين حائط الصد الأول لمحاولات التشكيك في الدولة.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
سامح عيد
سامح عيد
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إبراهيم القادري
قال سامح عيد المتخصص في شؤون الجماعات الارهابية ، إن هناك دول تريد ايصال مصر إلى مرحلة التوحش وهي ان يحدث بها انهيار وفوضي مؤكدا علي ان دعوات الجماعة الارهابية ستظل مستمرة .

وأضاف سامح عيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، ان الجماعة الارهابية تقوم ببذل مجهود جبار علي مستوى السوشيال ميديا وعلي مستوي الاعلام ويجب علي الأحزاب السياسية ان تتحرك وان تكون النواب هي خط الاتصال مع المواطنين .

واوضح سامح عيد ، أن من خلال هذا الاتصال يستطيع المواطن توصيل صوته إلى الدولة عن طريق خطوط الاتصال السياسية .

وتابع سامح عيد، أن وعي المصريين حائط الصد الأول لمحاولات التشكيك في الدولة المصرية وانجازاتها وجميع الدعوات التي تقوم بها الجماعات الارهابية لن تنجح .

واستكمل: أن اعضاء مجلس النواب والأحزاب والمجتمع المدني يجب ان يكون لهم دور في تنوير وتوعية المواطن المصري لما يحيط به من معلومات مغلوطة .
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