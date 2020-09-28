الموارد المائية: قمنا بعمل استراتيجية لتنمية وإدارة الوزارة حتى 2050.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم محمد محمود رئيس قطاع مشروعات تطوير الري في وزارة الموارد المائية والري، إن هناك تطوير في حدث نتيجة تحديات قامت بها إدارة الموارد المائية مؤكدا أن التحديات تختلف من وقت لآخر وبالتالي قامت الوزارة بعمل استراتيجية لتنمية وادارة الموارد المائية ورؤية الي سنة 2050 .





محمد محمود خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان هذه الاستراتيجية تغطي الفترة ما بين 2017 الي 2017 وقمنا فيها بوضع محاور وهي كيفية التعامل مع أي نوع من التحديات التي تواجه الموارد المائية . وأضافلقائهقناةما بينأيتواجه إدارة





واوضح محمد محمود، أن الخطة "ت" تشمل تنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام المياه وتحسين الظروف البيئية وتهيئة البيئة المؤسسية المناسبة مؤكدا علي ان المواد ثابتة والاستخدامات متزايدة.





وتابع أن شبكة المياه تبدأ بنهر النيل والسد العالي والترع الرئيسية والرياحات والترع الفرعية وهذه هي نهاية تفريع شبكة الري مؤكدا علي انهم يعملون الآن علي تأهيل الي الترع المتعبة .



