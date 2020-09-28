الزراعة: الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية يشمل الأرض والمياه.. فيديو

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بعمل استراتيجية التنمية المستدام ة 2030 وأول برنامج قومي متواجد بها هو الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويشمل الارض والمياه .





وأضاف علاء عزوز خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان عند التحدث عن المياه يجب علينا ان نضع هدف أساسي امامنا وهو تعظيم الاستفادة من وحدة المياه وهذا يتم بأساليب متعددة ومتنوعة تتبعها وزارة الزراعة .





واوضح علاء عزوز ، ان من ضمن هذه الاساليب هو تطبيق نظم الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش بالإضافة إلى استخدام استخدام ممارسات زراعية وتقنيات زراعية حديثة تعمل علي تقليل استخدام المياه. بالإضافةإلى





وتابع : أن من ضمن هذه الأساليب تسوية الارض بالليزر بالإضافة إلى استخدام الأصناف الجديدة قصيرة العمر وقليلة الاستهلاك المائي ويوجد في هذه الطريقة العديد من المميزات وتكون مقاومة للتغيرات المناخية.



