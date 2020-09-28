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الزراعة: الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية يشمل الأرض والمياه.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:53 ص
علاء عزوز
علاء عزوز
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إبراهيم القادري
قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بعمل استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وأول برنامج قومي متواجد بها هو الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويشمل الارض والمياه .

وأضاف علاء عزوز خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان عند التحدث عن المياه يجب علينا ان نضع هدف أساسي امامنا وهو تعظيم الاستفادة من وحدة المياه وهذا يتم بأساليب متعددة ومتنوعة تتبعها وزارة الزراعة .

واوضح علاء عزوز ، ان من ضمن هذه الاساليب هو تطبيق نظم الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش بالإضافة إلى استخدام استخدام ممارسات زراعية وتقنيات زراعية حديثة تعمل علي تقليل استخدام المياه.

وتابع : أن من ضمن هذه الأساليب تسوية الارض بالليزر بالإضافة إلى استخدام الأصناف الجديدة قصيرة العمر وقليلة الاستهلاك المائي ويوجد في هذه الطريقة العديد من المميزات وتكون مقاومة للتغيرات المناخية.

واستكملت : أن التحدي الرئيس الذي يواجه مصر حاليا هو المياه مؤكدا علي ان حصة مصر من المياه كانت 55.5 مليار مكعب .
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