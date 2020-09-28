الشدة بتغربل اللمة الكذابة.. رسالة غامضة من دنيا عبد العزيز عبر إنستجرام

وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز، رسالة غامضة لجمهورها عبر خاصية ستوري علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت دنيا عبد العزيز، صورة وكتبت عليها قائلة "الشدة بتغربل اللمة الكذابه".





يشار الي أن دنيا عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني المنقضي 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.





"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش.





يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرا ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة الفنان محمد الشرنوبى وإخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين"



