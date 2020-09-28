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مرأة

لا تستغني عن تناولها.. 7 أطعمة لتحفيز نشاط الغدة الدرقية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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تعد الغدة الدرقية هي احدي المشاكل الصحية التي يصاب بها الكثير من الاشخاص ، ونشاط الغدة الدرقية هي اول يطرق العلاج التي يحتاجها المريض وقدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية اطعمة تساهم في تحفيز نشاط الغدة الدرقية هي : 

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1- المكسرات : 
تعتبر المكسرات مصدر غني بالسيلنيوم التي تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية 
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2-البيض : 
يحتوي البيض على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية 
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3- الدجاج ولحم البقر :
 بسبب احتوائهم على الزنك والذي هو عنصر غذائي مهم يحتاجه جسمك وله دور في تحفيز نشاط الغدة الدرقية لذلك
تعتبر اللحوم مهمة لك 
4- الخضروات الورقية : 
تحتوي الخضروات الورقية على العديد من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تخلص جسمك من السموم المتراكمة في الجسم المضرة بوظائف الغدة الدرقية 
5- الفراولة : تعد هذه الفاكهة من أفضل أنواع الفواكه المحفزة لنشاط الغدة الدرقية فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة 
6- الأسماك :
 تعتبر مصدر جيد لليود المهم للغدة الدرقية 
7- الألبان : 
من المنتجات الغذائية الغنية باليود الضروري لتحفيز نشاط الغدة الدرقية
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