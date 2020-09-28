لا تستغني عن تناولها.. 7 أطعمة لتحفيز نشاط الغدة الدرقية

تعد الغدة الدرقية هي احدي المشاكل الصحية التي يصاب بها الكثير من الاشخاص ، ونشاط الغدة الدرقية هي اول يطرق العلاج التي يحتاجها المريض وقدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية اطعمة تساهم في تحفيز نشاط الغدة الدرقية هي :
.
1- المكسرات :
تعتبر المكسرات مصدر غني بالسيلنيوم التي تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية
.
2-البيض :
يحتوي البيض على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية
.
3- الدجاج ولحم البقر :
بسبب احتوائهم على الزنك والذي هو عنصر غذائي مهم يحتاجه جسمك وله دور في تحفيز نشاط الغدة الدرقية لذلك
تعتبر اللحوم مهمة لك
4- الخضروات الورقية :
تحتوي الخضروات الورقية على العديد من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تخلص جسمك من السموم المتراكمة في الجسم المضرة بوظائف الغدة الدرقية
5- الفراولة : تعد هذه الفاكهة من أفضل أنواع الفواكه المحفزة لنشاط الغدة الدرقية فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة
6- الأسماك :
تعتبر مصدر جيد لليود المهم للغدة الدرقية
7- الألبان :
من المنتجات الغذائية الغنية باليود الضروري لتحفيز نشاط الغدة الدرقية