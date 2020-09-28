لا تستغني عن تناولها.. 7 أطعمة لتحفيز نشاط الغدة الدرقية

اطعمة تساهم في تحفيز نشاط الغدة الدرقية هي :





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1- المكسرات :

تعتبر المكسرات مصدر غني بالسيلنيوم التي تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية

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2-البيض :

يحتوي البيض على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية

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3- الدجاج ولحم البقر :

بسبب احتوائهم على الزنك والذي هو عنصر غذائي مهم يحتاجه جسمك وله دور في تحفيز نشاط الغدة الدرقية لذلك

تعتبر اللحوم مهمة لك

4- الخضروات الورقية :

تحتوي الخضروات الورقية على العديد من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تخلص جسمك من السموم المتراكمة في الجسم المضرة بوظائف الغدة الدرقية

5- الفراولة : تعد هذه الفاكهة من أفضل أنواع الفواكه المحفزة لنشاط الغدة الدرقية فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة

6- الأسماك :

تعتبر مصدر جيد لليود المهم للغدة الدرقية

7- الألبان :

من المنتجات الغذائية الغنية باليود الضروري لتحفيز نشاط الغدة الدرقية